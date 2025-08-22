«Η Μπέτις πρεσάρει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Άντονι»
Η Μπέτις θέλει να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Άντονι, μετά την περσινή καταπληκτική σεζόν που έκανε στον σύλλογο της Ανδαλουσίας...
Ο Άντονι αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μπέτις στο δεύτερο εξάμηνο της περσινής αγωνιστικής περιόδου και βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας προφανώς επιθυμεί να τον εντάξει και πάλι στο ρόστερ της, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ωστόσο να μην τα έχει βρει ακόμα μαζί της και τώρα οι «βερδιμπλάνκος» βλέπουν την «κλεψύδρα» να αδειάζει επικίνδυνα.
Αμετακίνητη η Γιουνάιτεντ προς ώρας
Οι απαιτήσεις των «Κόκκινων Διάβολων», όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, παραμένουν υψηλές και όσο πλησιάζει το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η Μπέτις ασκεί πιέσεις για να κάμψει την αντίσταση της Γιουνάιτεντ, που ωστόσο παραμένει προς ώρας αμετακίνητη στα «θέλω» της.
Η Μπέτις είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ για τον Άντονι, έχοντας ως σύμμαχο τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, που βρήκε την ποδοσφαιρική Ιθάκη του στην Ισπανία και θέλει να επιστρέψει εκεί…
