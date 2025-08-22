Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα για τη μοναδική εκπρόσωπο της Κύπρου στα play offs του Conference League. Η Ομόνοια κατάφερε να προηγηθεί με γκολ του Κουλιμπαλί στο 16′, ωστόσο οι Αυστριακοί ανέτρεψαν την κατάσταση στην έδρα τους και έχουν ισχνό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase, εν όψει της ρεβάνς του ΓΣΠ.

Στο 30′ ο Ενβάιβου και ο Ζούκιτς στο 88′ έδωσαν τη νίκη με σκορ 2-1 στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά η Ομόνοια άξιζε κάτι καλύτερο και μπορεί την ανατροπή μέσα στην Κύπρο σε επτά βράδια από απόψε!

Η Φιορεντίνα θα βρεθεί για μία ακόμη χρονιά στη League Phase του Conference League μετά το εκτός έδρας 3-0 επί της Ζίτομιρ από την Ουκρανία (Κούντρικ αυτ. 8′, Γκόσενς 32′, Γκούντμουντσον 69′), η Άλκμααρ είναι επίσης με το… ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση μετά την επικράτηση με σκορ 2-0 επί της Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία (Σάντικ 56′, Πάροτ 62′), ενώ η εντυπωσιακή Χάκεν «σκόρπισε» με το απίθανο 7-2 τη ρουμανική Κλουζ!

Επίσης… μισή πρόκριση για Γιαγκελόνια (3-0 τη Ντιναμό Τιράνων), Νόα (1-4 την Ολίμπια Λιουμπλιάνας) και Σπάρτα Πράγας (2-0 τη Ρίγα). Έχασε ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες η Κρίσταλ Πάλας με τη Φρέντρικσταντ και πήρε μονάχα ισχνό προβάδισμα πρόκρισης (1-0), με τους λογαριασμούς να είναι ανοιχτούς εν όψει της ρεβάνς στη Νορβηγία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τα play offs του Conference League:

Πέμπτη 21/8

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Μάιντζ (Γερμανία) 2-1

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – RFS (Λετονία) 1-0

Γκιόρ (Ουγγαρία) – Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-1

Χάκεν (Σουηδία) – Κλουζ (Ρουμανία) 7-2

Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία) – Ομόνοια (Κύπρος) 2-1

Μπασάκσεχιρ (Τουρκία) – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-2

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 2-1

Ντρίτα (Κόσοβο) – Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) 2-1

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Νόα (Αρμενία) 1-4

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Μπρόντμπι (Δανία) 0-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Σερβέτ (Ελβετία) 1-1

Αντερλεχτ (Βέλγιο) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1

Τσέλιε (Σλοβενία) – Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) 1-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-2

Ζίτομιρ (Ουκρανία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3

Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Ρίγα FC (Λετονία) 2-0

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) – Ντιναμό Τιράνων (Αλβανία) 3-0

Λοζάνη (Ελβετία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-1

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 3-1

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 1-0

Ράκοβ (Πολωνία) – Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία) 1-0

Χιμπέρνιαν (Σκωτία) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 1-2

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-2

Οι ρεβάνς θα γίνουν 27 και 28 Αυγούστου.