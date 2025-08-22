ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα μίας ακόμη κρίσιμης αμυντικής βιομηχανίας, αφού πρώτα την οδήγησε στην απαξίωση», τονίζει ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου, αναφορικά με τις εξελίξεις στην ΕΛΒΟ.

Όπως σημειώνει, η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), ο σημαντικότερος κατασκευαστής στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, που στο παρελθόν παρήγαγε τα φορτηγά Στάγερ του Στρατού, τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας, τα άρματα μάχης Leopard 2HEL, καθώς και αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ«, περνά πλέον εξολοκλήρου στην ιδιοκτησία του ομίλου Israel SK Group».

Και υπογραμμίζει πως «η αισιοδοξία της κυβέρνησης, όμως, δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία. Το 2021, η ίδια είχε προχωρήσει στην πώληση της ΕΛΒΟ σε δύο ισραηλινούς ομίλους (ένας εκ των οποίων ήταν η SK Group) και έναν ελληνικό, μοιράζοντας υποσχέσεις για θεαματική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό που ήρθε ήταν θεαματική απαξίωση. Όχι μόνο δεν έγιναν επενδύσεις, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά η ΕΛΒΟ, που υπολειτουργεί πλέον με μόλις 12 (!) μισθωτούς εργαζόμενους, κατέγραψε το 2023 ζημιές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μοναδικά της έσοδα προήλθαν από την πώληση σκραπ, δηλαδή άχρηστου ανακυκλώσιμου υλικού…».

«Η ΝΔ ξεπουλά τον πυρήνα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που στην Ευρώπη κυριολεκτικά ‘βρέχει’ δισεκατομμύρια ευρώ για τις αμυντικές βιομηχανίες, μέσω του προγράμματος Rearm EU», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κεδίκογλου.

Επιπλέον, προσθέτει, «η απεμπόληση κάθε ελέγχου από την πλευρά του ελληνικού κράτους σε μια κρίσιμη αμυντική βιομηχανική υποδομή, όπως είναι η ΕΛΒΟ, συνεπάγεται σοβαρή στρατηγική εξάρτηση για τη χώρα και, σε εντελώς πρακτικό επίπεδο, απουσία εγγυήσεων για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων (εν προκειμένω οχημάτων) σε περίπτωση ανάγκης».

Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το ξεπούλημα του πυρήνα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών της εθνικής άμυνας!».