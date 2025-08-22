Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Ο θάνατος του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, έχει βυθίσει στη θλίψη τον πολιτικό κόσμο, τόσο στο κυβερνών κόμμα όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Γνωστοποίησε πως τον γνωριζόντουσαν πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία όταν είχε διοριστεί στο υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακός.

Παράλληλα, έκανε μια συγκινητική αναφορά, λέγοντας όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή και δεν μπορούσε να συνεχίσει, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί και τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι η υγεία του.

Το Σάββατο η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς χθες, Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 12:45, ενώ βρισκόταν σε παραθαλάσσιο καφέ μπαρ της Χαλκιδικής.

Το τελευταίο αντίο στην πρώην υφυπουργό Οικονομικών θα αποδοθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η σορός του εκλιπόντος θα φθάσει εκεί στις 10:00. Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1966 στην Βέροια, ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών.