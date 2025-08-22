Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα έχει συντελεστεί παρά το οτι δεν υπάρχει ακόμη το νέο πολιτικό υποκείμενο, δηλαδή το κόμμα που όλοι προεξοφλούν ότι θα φτιάξει και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία κάποια στιγμή θα πάρει και αυτό σάρκα και οστά για να ολοκληρωθεί και η ολική του επαναφορά στο πολιτικό σκηνικό.

Προς το παρόν ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιταχύνει την συγγραφή του βιβλίου του και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Το βιβλίο είναι όμως και το μόνο δεδομένο αυτή τη ώρα που μπορεί να προεξοφλήσει κάποιος ότι θα κάνει ο κ. Τσίπρας μέσα στο Φθινόπωρο – πάντα βέβαια με τις σχετικές επιφυλάξεις καθώς τα γεγονότα τρέχουν και μια απρόσμενη εξέλιξη ενδεχομένως να παραπέμψει πιο κάτω στο χρόνο την έκδοσή του.

Θα πει τη δική του εκδοχή

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει καταλήξει οτι ήρθε η ώρα να πει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 – 2019 και τα όσα συντελέστηκαν επι της πρωθυπουργίας του.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρα θα παρουσιάσει ο ίδιος απερίσπαστα και χωρίς παρεμβολές τη δική του βιωματική ιστορία για τα γεγονότα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξάλλου έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για τα γεγονότα και ήδη προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα εκείνης της περιόδου έχουν γράψει και εκείνοι βιβλία, όπως η πρώην Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Στη συνέντευξή του στη Le Monde ήταν σαφής και μάλιστα έβαλε στο κάδρο πρόσωπα που είχαν άποψη όλα αυτά τα χρόνια αλλά δεν υπήρξαν ποτέ μέρος των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ.

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015. Είναι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής. Γι’ αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους» αναφέρει στην γαλλική εφημερίδα με αφορμή και τα 7 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια.

Εξάλλου το πρώτο βήμα για το βιβλίο αυτό έχει ήδη γίνει με την ανατροπή του κυριότερου μύθου, αυτού της κωλοτούμπας στο δημοψήφισμα μετά και τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου του 2015 τα οποία έφερε στο φως το in.

Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση για κάποιες από τις σκέψεις του, ο κ. Τσίπρας σε αυτό το βιβλίο, που δεν θα παραπέμπει σε αποστρατεία όπως σημειώνεται, αλλά σε κλείσιμο ενός μεγάλου πολιτικού κύκλου, θα ανοίγει τον επόμενο πολιτικό κύκλο και μάλιστα με κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για γεγονότα και αποφάσεις του, που σημάδεψαν την θητεία του και άφησαν αποτύπωμα στη χώρα.

Μετά το κόμμα

Πάντως εχθροί και φίλοι του πρώην πρωθυπουργού προεξοφλούν με αρκετές δόσεις ιδιοτέλειας ότι, στους επόμενους δυο μήνες ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει και το κόμμα.

Θα πρέπει όμως να περιμένουν γιατί προτεραιότητα είναι να βγει στο φως η δική του αλήθεια και πιθανώς, όπως εικάζεται, με αδημοσίευτα ντοκουμέντα από το προσωπικό του αρχείο.

Πρόσωπα πέριξ της Αμαλίας επισημαίνουν ότι όσοι ποντάρουν τα λεφτά τους σε κόμμα Τσίπρα και μάλιστα σύντομα είναι πολύ πιθανό να τα χάσουν.

Άγχος στο Μαξίμου

Για το Μέγαρο Μαξίμου και το Μοσχάτο η δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό είναι μονόδρομος πολιτικά.

Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ένα ισχυρό δίπολο για να σταθεί με τον πολυκερματισμό και την εικόνα κατάρρευσης της ΝΔ να διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο μίγμα τόσο σε επίπεδο κοινοβουλίου όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης.

Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόθεση ψήφου σε ποσοστά (22% με 25%) που απέχουν πολύ από την αυτοδυναμία την ώρα που τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα δεν δείχνουν ικανά να εισπράξουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών και δεν είναι διατεθειμένα και να συνεργαστούν βαθαίνοντας το αίσθημα απογοήτευσης στον κόσμο της κεντροαριστεράς.

Στο στρατόπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη πολλοί είναι εκείνοι που διακρίνουν μια έντονη ανησυχία όχι μόνο για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Δυο νέα κόμματα όμως από τους δυο πρώην πρωθυπουργούς μόνο πρόβλημα μπορεί να είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και για τα υπάρχοντα κόμματα του προοδευτικού τόξου όπως εκτιμούν πολλοί στο χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης.

Ένα κόμμα από τα σπλάχνα της γαλάζιας παράταξης και με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα του κυβερνόντος κόμματος δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι στις δημοσκοπήσεις θα ρίξει τη ΝΔ ακόμη και κάτω από το 20% στην πρόθεση ψήφου.

Αυτό την ώρα που ένα μελλοντικό κόμμα Τσίπρα έχει ήδη μετρηθεί από κάποιους δημοσκόπους έως και 26% από ερωτηθέντες που σίγουρα και πιθανόν να το ψήφιζαν.

Αυτή την υπόθεση εργασίας των δυο κομμάτων δεν είναι λίγοι αυτοί που τη βλέπουν συν τω χρόνω να υλοποιείται και πάνω σε αυτή προβλέπουν την αναβίωση του ισχυρού δίπολου με τους δυο μονομάχους Τσίπρα και Μητσοτάκη να αναμετρώνται μετά από πολύ καιρό επι ίσοις όροις σε επίπεδο δημοσκοπήσεων.