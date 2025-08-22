«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομία εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν όψει και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που θα επιχειρήσει να αμβλύνει το βαρύ κλίμα που παραμένει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιάννης Ράπτης, η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει πολλά από τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ. «Κάθε φορά που η κυβέρνηση ζορίζεται, εμφανίζεται ξαφνικά με χρήματα τα οποία υπάρχουν, στο παρελθόν η κυβέρνηση μας μιλούσε για λεφτόδεντρα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σήμερα υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα, όπου η κυβέρνηση εστιάζεται πάρα πολύ από την πολιτική πραγματικότητα η οποία είναι αδυσώπητη. Υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από πλευράς μας, μέσα στον Σεπτέμβρη θα υπάρχει πρωτοβουλία ξανά από πλευράς μας, ξανά στη Βουλή».

Τόνισε πως η πραγματικότητα για τα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ σκληρή. «Μία στις δύο ελληνικές οικογένειες δεν μπορεί να κάνει καν διακοπές. Οι αυξήσεις αυτές θα δοθούν επιτέλους σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και δεν θα είναι μορφής επιδομάτων. Μέχρι σήμερα γιατί ήταν μορφή επιδομάτων και μόνο;», είπε, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους».

«Μαίνεται η ακρίβεια»

«Από το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει χρήματα για τους συνταξιούχους, για τη 13η σύνταξη, για τους μισθωτούς, αλλά και για όλους εμάς τους καταναλωτές, που είμαστε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, οπουδήποτε. Είμαστε απλοί καταναλωτές και βλέπουμε την ακρίβεια να μαίνεται», ανέφερε από την πλευρά του στο MEGA, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η επιμονή στο ΦΠΑ, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει παραπέμψει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν έχουμε μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Είπαμε, 6,5 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα σε φόρους, πράγμα το οποίο και αυτό είναι προβληματικό διότι εδώ και πέντε χρόνια λέμε παιδιά, μειώστε λιγάκι τους έμμεσους φόρους, να πάρει μια μικρή ανάσα η οικονομία», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην έκθεση της Eurostat για την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και το ΕΣΥ, που αποτέλεσε «χαστούκι» στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το κυβερνητικό αφήγημα, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε πως «η Ελλάδα το 2024 κατέχει ένα πρωτοφανές ρεκόρ. Έχει εξαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή 22% του πληθυσμού, που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης, δηλώνει ότι δεν ικανοποιήθηκε λόγω πρώτων υψηλού κόστους και δεύτερον μακράς λίστας αναμονής. Ο μέσος όρος ξέρετε πόσος είναι; 3,6», είπε.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που αναμένεται να αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Είναι 1,5 δισ. ευρώ η βάση των μέτρων. Τα χρήματα αυτά έχουν εξοικονομηθεί και από τη ρήτρα διαφυγής, για τα αμυντικά και από την πάταξη της φοροδιαφυγής έχει γίνει πάρα πάρα πολλή δουλειά. Πάνω από 700 εκατομμύρια έχουν προέλθει από την πάταξη της φοροδιαφυγής, και βεβαίως η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Τα τουριστικά έσοδα είναι αρκετά μεγάλα, οπότε έχουμε ένα περιθώριο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ να κάνουμε παρεμβάσεις με αναπτυξιακό πρόσημο. Δεν θα έχει δηλαδή αυτό που έτσι το λέμε συντεχνιακή λογική, θα είναι μόνιμης παρέμβασης. Η λογική είναι να αφορά όσων δουν περισσότερους πολίτες», είπε.

Υπογράμμισε πως «θέλουμε είναι να κλείσουμε τρύπες του παρελθόντος, που αφορούν είτε φορολογικά είτε άλλα βάρη, εκεί λοιπόν θα γίνει παρέμβαση. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στις κλίμακες φορολόγησης, στα τεκμήρια, έχουμε ήδη μειώσει τις ασφαλιστικές φορές, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων».

Θλίψη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Παράλληλα, τα τρία πολιτικά στελέχη εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Η Νέα Δημοκρατία για ακόμα μια φορά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι συγκλονισμένη. Χάσαμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ένα πολύ αγαπημένο μας συνάδελφο, έναν άξιο πολιτικό, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, όσοι τον έχουμε γνωρίσει αυτό το πιστοποιούν», τόνισε ο κ. Καραγκούνης.

«Θέλω να εξάρω και εγώ το ήθος του και τη σεμνότητά του. Σε μία περίοδο που η πολιτική απομακρύνεται από τους πολίτες, λόγω αλαζονείας, λόγω φαινομένων αποστασιοποίησης, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε το λειτούργημα και την αποστολή του και από τον υπουργικό θώκο και από τον κοινοβουλευτικό, και θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια στους οικείους του αλλά και στους ψηφοφόρους που τον αγκάλιασαν και τον αγάπησαν», δήλωσε ο κ. Φαραντούρης.

«Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου την ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου για τον άδικο χαμό του σε τόσο μικρή ηλικία, όπως βεβαίως και στην πολιτική του οικογένεια, στη Νέα Δημοκρατία», είπε ο κ. Ράπτης.

