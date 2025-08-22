Για τον θάνατο του βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου σε παραλία της Χαλκιδικής αναφέρεται η οργάνωση Kids Save Lives και ο πρόεδρός της, Αναστάσιος Στεφανάκης, τονίζοντας τη σημασία ύπαρξης απινιδωτών σε κάθε σημείο στη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ είχε συμβάλει, όταν βρισκόταν στη θέση του υφυπουργού Οικονομικών, καθοριστικά στο να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές. Ωστόσο, στο μέρος όπου βρισκόταν για διακοπές δεν υπήρχε απινιδωτής.

Όπως περιγράφει ο πρόεδρος του Kids Save Lives στο voria.gr, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας. Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: να μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία».

«Εάν υπήρχε στο σημείο, θα του έσωσε τη ζωή»

Είναι τέτοια, μάλιστα, η σημασία του απινιδωτή που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Kids Save Lives «εάν υπήρχε στο σημείο, θα του έσωσε τη ζωή, καθώς μόλις υπέστη ανακοπή χτύπησε το καμπανάκι της εφαρμογής iSaveLives και έτρεξαν άμεσα δύο άτομα στο σημείο ώστε να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες οι οποίες, ωστόσο, χωρίς απινιδωτή δεν αποδείχτηκαν αρκετές».

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης, προτείνεται στην κυβέρνηση, στη μνήμη του πρώην υφυπουργού, «να αποφασίσει να μπουν απινιδωτές κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, με νόμο του κράτους».

Όσα αναφέρει η οργάνωση:

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΧΩΡΙΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Ο «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ»

Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιάστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες, ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!

4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.

Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας,

παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουράκου,

παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν,

και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν,

ο χρόνος πέρασε,

ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βόηθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.

Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.

Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης.

Καλό Παράδεισο κύριε Απόστολε!!

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου».