Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 22 Αυγούστου 2025 | 07:54

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

«Τώρα που είμαστε ακόμα δίπλα στις στάχτες, να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη, την επόμενη φορά που θα ζητήσουν πλήρη απασχόληση οι πυροσβέστες, να μην τους υποδεχθεί με δακρυγόνα, ΜΑΤ και αυταρχισμό. Οι πυροσβέστες, ιδιαίτερα οι εποχικοί που είναι στον αέρα αλλά και οι πενταετείς, χρειάζονται πλήρη απασχόληση ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στη σύσκεψη των φορέων Πρέβεζας και Άρτας για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές.

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, αποκαλύπτοντας πως τις δύσκολες ώρες ήταν σε επικοινωνία και με τους βουλευτές και με τις Οργανώσεις Μελών του κόμματος.

«Η εξόρμηση στις πληγείσες περιοχές σε όλη την Ελλάδα είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους πολίτες και στη χώρα μας» ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «η αποκατάσταση γίνεται και στο κοινωνικό πεδίο και στο οικονομικό, αλλά και στο περιβαλλοντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ήδη ολοκληρωμένη πρόταση για αυτά τα ζητήματα, η οποία είναι στη διάθεση των δήμων, ενώ οι βουλευτές μας ήδη έχουν προχωρήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απαιτούμε η Πολιτεία να έρθει στις περιοχές που έχουν πληγεί και να εγκαταστήσει μηχανισμούς δίπλα στην Αυτοδιοίκηση. Να μην ρίξει τα βάρη στην Αυτοδιοίκηση, αλλά να τη χρηματοδοτήσει για να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή η φυσική καταστροφή να μην αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Θέλουμε 100% αποζημίωση και χωρίς προϋποθέσεις».

Στιγμιότυπο από την περιοδεία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στη γρήγορη καταγραφή των ζημιών και στον κίνδυνο της ερήμωσης της υπαίθρου αν δεν προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις σε καλλιεργείς, ζωικό κεφάλαιο και εγκαταστάσεις.

Επίσης, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει αναστολή κατασχέσεων, πλειστηριασμών, δόσεων δανείου, ρυθμίσεων και υποχρεώσεων των πληγέντων προς το Δημόσιο και πως πρέπει να δοθούν μικροπιστώσεις για να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες.

Όσον αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι, τόνισε πως απαιτείται η πλήρης υλοποίηση της εγκυκλίου, η οποία υπάρχει από το 2017 και που προβλέπει οριοθέτηση και κήρυξης αναδασωτέας, απαγόρευση βόσκησης, διατάξεις για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και αναστολή αδειοδοτήσεων στις καμένες εκτάσεις.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης, ο δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψάθας και άλλα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετείχε η βουλεύτρια Άρτας και αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασιλη, ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γιάννης Στέφος, ο πρώην βουλευτής Άρτας Βασίλης Τσίρκας, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Άρτας και Πρέβεζας, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα και την Πυροσβεστική υπηρεσία της Φιλιππιάδας όπου συνομίλησε και συνεχάρη τους ένστολους που έδωσαν τη μάχη στο πεδίο.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Φιλιππιάδα και στα χωριά Παντάνασσα, Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος, όπου συναντήθηκε με κατοίκους και επαγγελματίες.

