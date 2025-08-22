Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα… Την ημέρα που πριν από επτά χρόνια ανακοίνωσε την έξοδο από τα μνημόνια επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να μας μπει πάλι στο ρουθούνι. Σε είχα προειδοποιήσει Κυριάκο. Ο Παύλος ο Μαρινάκης με ακούει πιο προσεκτικά, κάθισε ο άνθρωπος όλο το καλοκαίρι και εμπλούτισε το «ποίημα», ο Τσίπρας φταίει για όλα τα δεινά. Τον άκουσα εγώ τις προάλλες στον Σκάι. Αν εξαιρέσει κανείς ότι μιλάει λες και ο Τσίπρας είναι ήδη αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αν όχι πρωθυπουργός, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποδημήσει κάθησα και σκέφτηκα το καλοκαίρι είπε ο Παύλος.

Εσκασε η βόμβα του λείπει η ενεργός πολιτική

Την 21η Αυγούστου επέλεξε, ημέρα σημαδιακή, αν και η Αριστερά εδώ που τα λέμε, μας έχει κάνει τη χάρη και δεν το είχε εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Αλλά τώρα, ο Αλέξης ξεπέρασε το ενοχικό σύνδρομο. Και έσκασε τη βόμβα, μέσω συνέντευξης στη γαλλική Le Monde! Κρατώ τη τελευταία παράγραφο που λέει πως «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους». Και δεν είπε μόνο αυτό, στην αρκούντως χορταστική συνέντευξη χτυπάν καμπάνες για πολλούς και για συντρόφους που λένε οι πλεμπαίοι. Οπότε η συζήτηση για το με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, ξαναφουντώνει.

Βλέπει κόσμο…

Αυτά εγώ γνωρίζω – από τις συναντήσεις που ο ίδιος έχει κάνει – είναι πως ήδη έχει διαμορφώσει ένα πανελλαδικό δίκτυο μερικών εκατοντάδων στελεχών που όμως διαθέτουν ισχυρή κοινωνική αναφορά. Το οποίο προϊόντος του χρόνου διευρύνεται. Σ΄ αυτά θα προστεθούν βεβαίως και αρκετά άλλα στελέχη από τα υπάρχοντα κόμματα – πχ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ερώτημα είναι: και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Μπορώ να σας βεβαιώσω πως κι από αυτό τον χώρο βλέπει ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουν.

«Αν»

Όμως για να είμαι ακριβής, θέλω να σας ενημερώσω πως στις συζητήσεις που κάνει χρησιμοποιεί πάντα τον υποθετικό σύνδεσμο «αν» και ακολουθεί η ερώτηση προς τον συνομιλητή του «εσύ τι θα κάνεις;». Συνήθως εισπράττει καταφατικές απαντήσεις. Επίσης να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι δικοί του οι οποίοι σαν τους αφανείς συνεργάτες των ποδοσφαιρικών ομάδων κάνουν το scouting ανά την Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν.

Σιγήν ασυρμάτου

Επίσης να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος διατείνεται στους συνομιλητές του πως δεν έχει κάνει καμία συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό – ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προσωπικά μου είναι δύσκολο να το πιστέψω. Αλλά το καταγράφω.

Χριστουγεννιάτικο δώρο

Στη συνέντευξη του ο κ. Τσίπρας είπε αρκετά και σχεδόν έδωσε μία ιδέα για το τι θα καταγράφεται στο βιβλίο που ετοιμάζει. Το οποίο είπε ότι θα κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή στη χριστουγεννιάτική αγορά. Και θα προσφέρεται και ως δώρο. Ρίχνω και μία ιδέα – αν και είναι ακόμη νωρίς. Μπορεί να το στείλει – και με αφιέρωση φυσικά – και στο πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμη για όλα αυτά. Σωστό. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Αυτά όμως βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον πιάνει μία σκοτοδίνη. Ασε που έχει να διαλέξει: με το πρόγραμμα της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου ή με του κ. Λευτέρη Καρχιμάκη. Αυτά είναι διλήμματα….

Η καταστροφή των Παλαιστινίων

Εν τω μεταξύ τα πράγματα στην Παλαιστίνη πηγαίνουν από το «Δόξα το Θεώ» στο «Βόηθα Παναγιά». Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την εθνοκάθαρση. Η βαρβαρότητα όμως της ισραηλινής πολεμικής μηχανής – τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι κι έτσι θα έχει να … διώξει και λιγότερους από τη Γάζα, τι διαστροφή του ανθρώπινου είδους είναι αυτή! – κινητοποίησε τα κόμματα της αριστεράς σε κοινό βηματισμό.

Περιμένουν τον κ. Ανδρουλάκη;

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολούθως επικοινώνησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας με τον κ. Φάμελλο δηλώνοντας ουσιαστικά την συμφωνία του. Απομένει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Θα συμμετάσχει; Θα το δούμε. Ποιο είναι το αντικείμενο της πρωτοβουλίας; Τρία σημεία: πρώτον, να αναλάβει πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, δεύτερον, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και τρίτον, να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης. Υποθέτω ότι όλα αυτά θα εκφραστούν και στο δρόμο….

Στον Καιάδα…

Εχει πλάκα. Από τη μία πλευρά διάφοροι ευφάνταστοι του Μεγάρου Μαξίμου διέρρεαν το προηγούμενο διάστημα πως ενδέχεται ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο – απορρίφθηκε μετ΄ επαίνων τελικά! Ενώ στις 28 Αυγούστου η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει γενική απεργία. Γιατί; Διότι ψηφίζεται από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Και θέλουν και 13ο. Στον Καιάδα….

Είναι πικραμένος

Εκεί που θέλει να πετάξει και ο Αδωνις όσους αμφισβητούν το έργο του στο ΕΣΥ. Στη λίστα προστέθηκε και η Eurostat. Και καλά οι συνδικαλιστές, οι ασθενείς, οι υγειονομικοί, και όλη τελοσπάντων η συμμορία της μιζέριας, – αυτοί θέλουν το κακό του… – μα κι η Eurostat; Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να δει ψύχραιμα τα πράγματα ο υπουργός και να παραδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, το οποίο δεν εξαντλείται μόνο στο τσιτάτο «δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες παντού». Που κι αυτό είναι εξόχως σημαντικό. Γιατί μπορεί υπουργέ μου να θεωρείς ότι με έναν γιατρό καλύπτεις ένα νησί ας πούμε 500 κατοίκων – που και αυτό εξετάζεται αλλά τέλος πάντων. Το καλοκαίρι το νησί αυτό μπορεί να έχει 3 και 4 χιλιάδες επισκέπτες. Αυτομάτως αντιλαμβάνεσαι ότι η αναλογία είναι το λιγότερο προβληματική.

Περί χρεών

Για να μη μιλήσουμε για τα χρέη υπουργέ μου, τα χρέη των νοσοκομείων που έφτασαν το 1,6 δισ. ευρώ την ώρα που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα παραλάβατε από τον ΣΥΡΙΖΑ (και μετά από Μνημόνια) στα 344 εκατ. Ο υπουργός Άδωνις επαίρεται ότι τα χρέη είναι κάτω από 500 εκατ. ευρώ, αλλά τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν το αφήγημά του. Γίνεται μια προσπάθεια μείωσης το τελευταίο δίμηνο η αλήθεια είναι, αλλά το πόσο θα αποδώσει θα φανεί στο τέλος του έτους. Και λέμε στο τέλος του έτους καθώς η χρηματοδότηση των νοσοκομείων δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, κατά συνέπεια μένει να διαπιστωθεί αν μέχρι τον Δεκέμβρη θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τα χρέη τους με τους ίδιους ρυθμούς. Κατά συνέπεια, λίγη αυτοσυγκράτηση υπουργέ μου δεν θα έβλαπτε.