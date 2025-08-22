magazin
22.08.2025
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Χόλιγουντ: Πώς μετακόμισε στην Τζόρτζια και τώρα την εγκαταλείπει
Culture Live 22 Αυγούστου 2025

Χόλιγουντ: Πώς μετακόμισε στην Τζόρτζια και τώρα την εγκαταλείπει

Τα φορολογικά κίνητρα οδήγησαν στην οικοδόμηση του «Χόλιγουντ του Νότου». Τώρα οι παραγωγές πηγαίνουν στο εξωτερικό για φθηνότερο κόστος εργασίας.

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Μετά από μια άνθηση η κινηματογραφική βιομηχανία της Τζόρτζια παρακμάζει, με τις δαπάνες παραγωγής να μειώνονται σχεδόν 50% σε τρία χρόνια.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2010 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020, η 62χρονη υπεύθυνη σεναρίου Τζανίν Γκόσελιν είχε περισσότερη δουλειά από όση μπορούσε να διαχειριστεί και κέρδιζε έως και 200.000 δολάρια ετησίως. Τώρα αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.

Η Marvel είναι μία από τις πολλές εταιρείες του Χόλιγουντ που πήγαν στην Τζόρτζια για να επωφεληθούν από τις γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις παραγωγής της πολιτείας. Έκανε σχεδόν δύο δωδεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με υπερήρωες στην περιοχή της Ατλάντα.

Αλλά ξεκινώντας με το “The Fantastic Four: First Steps” του καλοκαιριού, η Marvel πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του επερχόμενου περιεχομένου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το αυξανόμενο κόστος στην Τζόρτζια σημαίνει ότι τώρα είναι φθηνότερο να γυρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποχώρηση της Marvel αποτελεί μέρος μιας μείωσης σχεδόν 50% στις δαπάνες παραγωγής στη Τζόρτζια τα τελευταία τρία χρόνια. Η απότομη πτώση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι κρατικές επιδοτήσεις δημιούργησαν ένα «Χόλιγουντ του Νότου» ή πυροδότησαν μια χρυσή άνθηση που τελειώνει ταχύτερα από ό,τι ξεκίνησε.

«Νιώθεις σαν εγκαταλελειμμένος εραστής», είπε στην Wall Street Journal η Γκόσελιν, η οποία δεν έχει σταθερή δουλειά από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και δανείστηκε από το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα για να πληρώσει λογαριασμούς.

Φθηνό εργατικό δυναμικό στη Βρετανία

Περίπου 245 έργα γυρίστηκαν στη Τζόρτζια κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 412 το οικονομικό έτος 2022. Η δύσκολη κατάσταση της πολιτείας δεν είναι μοναδική. Τα στούντιο παράγουν σημαντικά λιγότερες τηλεοπτικές εκπομπές από το 2023, σε μια προσπάθεια να κάνουν τις υπηρεσίες streaming τους πιο κερδοφόρες. Το περιεχόμενο που παράγουν συχνά γυρίζεται στο εξωτερικό για εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε όλες τις ΗΠΑ, 29% λιγότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με προϋπολογισμούς άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησαν γυρίσματα το 2024 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων ProdPro. Στη Βρετανία, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 16%. Η φορολογική της έκπτωση είναι παρόμοια με αυτή της Τζόρτζια, αλλά οι εργαζόμενοι εκεί πληρώνονται γενικά λιγότερο και τα στούντιο δεν χρειάζεται να καλύπτουν την ασφάλιση υγείας τους.

Η Marvel γυρίζει δύο νέες ταινίες “Avengers” και την επόμενη “Spider-Man” σε εγκαταστάσεις έξω από το Λονδίνο, όπου η μητρική εταιρεία Disney έχει μακροπρόθεσμη μίσθωση. Δεν είναι η μόνη εταιρεία του Χόλιγουντ που γυρίζει ταινίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταινίες «Barbie» και «Wicked» γυρίστηκαν επίσης εκεί.

Τα στούντιο παράγουν επίσης συχνά ταινίες στον Καναδά και την Αυστραλία. Συνήθως μεταφέρουν αεροπορικώς τους πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες και επικεφαλής τμημάτων, αλλά προσλαμβάνουν το συνεργείο τοπικά.

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας είναι μεταξύ των πολιτειών που αντιστέκονται επεκτείνοντας τις φορολογικές τους πιστώσεις για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα παγκόσμιο γαϊτανάκι παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς τα στούντιο αναζητούν την καλύτερη προσφορά.

«Άνεργοι στη Τζόρτζια»

Στη Τζόρτζια, η διάθεση μεταξύ των εργαζομένων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι ζοφερή.

Ο Λι Τόμας, διευθυντής του Γραφείου Κινηματογράφου της Τζόρτζια, δήλωσε στην WSJ ότι το κόστος εργασίας είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που έχει οδηγήσει τα στούντιο εκτός της πολιτείας.

Πριν από λίγα χρόνια, η Ατλάντα προσέλκυε τόσες παραγωγές που φαινόταν πιθανό να εκτοπίσει το Λος Άντζελες ως η καρδιά της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η άνθηση της ψυχαγωγίας στην Τζόρτζια ξεκίνησε αφότου επέκτεινε την έκπτωση φόρου παραγωγής το 2008 σε μέγιστο 30%, ένα από τα πιο γενναιόδωρα στον κόσμο. Σε αντίθεση με άλλες πολιτείες, δεν έθεσε ανώτατο όριο στο πρόγραμμα.

Έμπειροι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχαγωγίας μετακόμισαν στην Ατλάντα για εργασία. Οι ντόπιοι που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ να πάνε στο Χόλιγουντ βρέθηκαν στα πλατό δίπλα στον Ντουέιν Τζόνσον και την Τζένιφερ Λόρενς. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας υποστήριζε σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας στην πολιτεία, σύμφωνα με μελέτη του 2023 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Η οικογένεια της Marvel

Ο Τζον Γκραμπ είναι ένας γέννημα θρέμμα της Τζόρτζια που ποτέ δεν πίστευε ότι θα έβρισκε κινηματογραφική δουλειά στην πολιτεία καταγωγής του. Ο 44χρονος αγαπούσε να χειρίζεται φώτα και άλλο εξοπλισμό για τη Marvel, επειδή τα γυρίσματα ήταν ασυνήθιστα μεγάλα και συχνά πληρώνονταν υπερωρίες. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που έγιναν μέρος της οικογένειας της Marvel μεταβαίνουν από τη μία παραγωγή υπερηρώων στην επόμενη.

Η Marvel έκανε το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών γυρισμάτων σε μια εγκατάσταση 4.000 στρεμμάτων με 34 στούντιο κοντά στην Ατλάντα που ονομάζεται Trilith Studios. Ήταν συχνά γεμάτη.

Τώρα, το Trilith, το οποίο διαθέτει ένα χωριό με διαμερίσματα και εστιατόρια για τους εργαζόμενους που επισκέπτονται την πολιτεία, είναι σε μεγάλο βαθμό άδειο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trilith, Φρανκ Πάτερσον Patterson, δήλωσε στην WSJότι πιστεύει ότι η τρέχουσα ύφεση είναι κυκλική και θα τελειώσει. Για να διατηρήσει την εγκατάσταση απασχολημένη μέχρι τότε, η εταιρεία του έχει επενδύσει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν περιεχόμενο αποκλειστικά στο Trilith.

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
Υπομονή 21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
