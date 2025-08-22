magazin
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22 Αυγούστου 2025 | 09:46

Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Διακοπές σε κάμπινγκ. Ένας τρόπος να ζήσεις πιο κοντά στη φύση. Το κάμπινγκ αποτελεί μια δημοφιλή και οικονομική επιλογή για τις διακοπές και τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Το κάμπινγκ είναι δημοφιλές όχι μόνο γιατί προσφέρει low budget διακοπές αλλά και γιατί δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, έχει χαλαρή και παρεΐστικη ατμόσφαιρα και μία μεγάλη δόση ξεγνοιασιάς.

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την… τελευταία της λέξη. Με τον Αύγουστο να καταγράφει εντυπωσιακές πληρότητες, φτάνοντας σε περιπτώσεις ακόμη και το 100%, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Σεπτέμβριο.

«Το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο των κάμπινγκ είναι να διατηρηθεί η τουριστική δυναμική στο κρίσιμο διάστημα από τις 24 Αυγούστου έως τις 24 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες και η φετινή σεζόν να κλείσει όχι απλώς στα περσινά επίπεδα, αλλά γιατί όχι και με μια μικρή αύξηση στον τζίρο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κάμπινγκ και του Συλλόγου Κάμπινγκ Χαλκιδικής, Αντώνης Δεληδημητρίου.

«Το τι μέλλει γενέσθαι τελικά θα εξαρτηθεί από τον καιρό και τη διάθεση των ταξιδιωτών για το εάν θα συνεχίσουν τις εξορμήσεις τους στο κρίσιμο διάστημα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου», επισημαίνει και προσθέτει εμφατικά: «Το κρίσιμο αυτό διάστημα θα κρίνει και τα τελικά ταμεία».

Ποιοι στηρίζουν την αγορά

Η φετινή σεζόν, όπως εξηγεί, βασίζεται κυρίως στους τουρίστες από τα Βαλκάνια και συγκεκριμένα από Σερβίθα, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Ρουμναία, μαζί και με ορισμένους Γερμανούς, Αυστριακούς και Ιταλούς, αλλά «όχι όμως στους Τούρκους, οι οποίοι πέρυσι είχαν έντονη παρουσία και φέτος ήταν λιγότεροι», τονίζει.

Όσο για την εγχώρια αγορά, τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρη τάση, όπως μας λέει ο κ. Δεληδημητρίου και σημειώνοντας ότι η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει σήμερα ίσως και το 50% αυτών που επέλεξαν ή και επιλέγουν τα κάμπινγκ, ωστόσο διευκρινίζει ότι «οι Έλληνες “ψηφίζουν” όμως τις κοντινές εξορμήσεις, περιορίζοντας τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων, με στόχο τον περιορισμό των εξόδων».

Διευκρινίζει ότι η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται, από το γεγονός ότι φέτος καταγράφηκε αισθητά μικρότερη προσέλευση από Αθήνα και Πελοπόννησο προς τα κάμπινγκ της Βόρειας Ελλάδας, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ικανοποιητική πληρότητα, αλλά με… επιφύλαξη – Ποιες οι τιμές

Πάντως, παρά τις παραπάνω διαφοροποιήσεις, οι πληρότητες στα κάμπινγκ διαμορφώθηκαν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου, αγγίζοντας σε πολλές περιπτώσεις το 95% ή ακόμα και το 100%. Η μεγάλη εικόνα δείχνει αντοχές για τα κάμπινγκ της χώρας, αλλά όπως ήδη προαναφέρθηκε η τελική «γραμμή» θα εξαρτηθεί από τον καιρό και την επιμήκυνση της σεζόν.

Σταθερές τιμές, δυνατές παροχές και… ανοιχτό μέτωπο με την ελεύθερη κατασκήνωση.

Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, τα οργανωμένα κάμπινγκ της χώρας κρατούν τη σημαία ψηλά, προσφέροντας προσιτές τιμές, βελτιωμένες υποδομές και υπηρεσίες που κάθε χρόνο ανεβάζουν τον πήχη.

Όπως μας τονίζει ο κ. Δεληδημητρίου, οι τιμές για τη φετινή σεζόν παραμένουν στα περσινά επίπεδα, με μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή και με την αύξηση, όπου καταγράφηκε, να μην ξεπερνά το 10%. «Για ένα ζευγάρι, η διανυκτέρευση κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος ανέρχεται στα 40-55 ευρώ ανά διανυκτέρευση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος βέβαια, επισημαίνει εμφατικά ότι για να προστατευτεί αυτό το οικοσύστημα των κάμπινγκ, που συνδυάζει βιωματικό τουρισμό, επαφή με τη φύση και οικονομική προσβασιμότητα, «χρειάζεται και το κράτος να κάνει ακόμη πιο εντατικά ελέγχους για την εφαρμογή των νόμων που το ίδιο θεσπίζει, αλλά και να χαραχτεί μια μακρόπνοη στρατηγική. «Οι άνθρωποι που λειτουργούν τα κάμπινγκ είναι επαγγελματίες που αγαπούν τη δουλειά τους. Κάθε χρόνο κάνουν επενδύσεις για να μη δυσαρεστήσουν τους “φιλοξενούμενούς” τους – που στην πορεία γίνονται και φίλοι», τονίζει και προσθέτει «είμαστε ένας σοβαρός κλάδος».

Τα οργανωμένα κάμπινγκ στην Ελλάδα

Η Χαλκιδική διαθέτει 27 οργανωμένα κάμπινγκ, από 28 πέρυσι, και από το σύνολό τους τα 24 βρίσκονται στη Σιθωνία, το δεύτερο πόδι. Πανελλαδικά, λειτουργούν 293 κάμπινγκ, με πολλές μονάδες να έχουν εκσυγχρονιστεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Μιλώντας για τους επισκέπτες των κάμπινγκ της χώρας, ο κ. Δεληδημητρίου σημειώνει ότι αυτά σε Πελοπόννησο και νησιά δουλεύουν κυρίως με ξένους, ενώ σε Πιερία, Χαλκιδική και υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα, ποσοστό άνω του 65% είναι Έλληνες και ακολουθούν παραδοσιακά οι Βαλκάνιοι -κυρίως Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι- αλλά και οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, οι Άγγλοι και οι Ιρλανδοί.

Για την ελεύθερη κατασκήνωση, ο ίδιος σημειώνει ότι «μπορεί να μοιάζει με πιο “φυσική” επιλογή, όμως, δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα, ζημιώνει τους επαγγελματίες, και επιβαρύνει τους δήμους». Για τον νέο ΚΟΚ, τονίζει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση «όμως χωρίς ελέγχους και δράσεις για την τήρησή του, δεν λύνεται τίποτα. Το πρόβλημα απλώς… μετατίθεται», λέει χαρακτηριστικά.

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

