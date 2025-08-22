«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.
Μια από τις σημαντικότερες παραστάσεις του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου, τα «170 Τετραγωνικά», μετά από 7 χρόνια ολοκληρώνει με τεράστια επιτυχία τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο.
Πρόκειται για την παράσταση φαινόμενο, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν» και παίχτηκε με συγκινητική ανταπόκριση 6 χειμερινές σεζόν και το φετινό καλοκαίρι σε περιοδεία.
Περίπου 100.000 θεατές σε σχεδόν 500 παραστάσεις απόλαυσαν ένα σύγχρονο έργο με άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Παλούμπης.
Λίγα λόγια για το έργο «170 Τετραγωνικά»
Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά.
Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.
Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους.
Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;
Πρόγραμμα περιοδείας
29 |8 ΛΑΥΡΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
2 | 9 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ
5 | 9 ΠΑΤΡΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
12 | 9 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ
19 | 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
