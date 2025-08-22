Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI

Πρόταση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να τον βοηθήσει στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της OpenAI έναντι 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απευθύνει ο Έλον Μασκ, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα.

Όπως γράφει το CNBC τα έγγραφα αυτά κατατέθηκαν στο πλαίσιο μιας νομικής υπόθεσης μεταξύ του Μασκ και της OpenAI που ξεκίνησε πέρυσι. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καλιφόρνια και ένας δικαστής δήλωσε πρόσφατα ότι η OpenAI μπορεί να προχωρήσει με ανταγωγές εναντίον του ιδιοκτήτη του Χ, ο οποίος συνίδρυσε την OpenAI ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τον Σαμ Άλτμαν (νυν CEO της OPenAI) και άλλους το 2015.

Όταν ο Μασκ υπέβαλε την πρότασή του να αγοράσει την OpenAI τον Φεβρουάριο, εξοργίστηκε που η εταιρεία και ο Άλτμαν προσωπικά πιέζουν να μετατρέψουν την επιχείρηση σε κερδοσκοπική οντότητα. Ο Άλτμαν και ο Μασκ, οι οποίοι ήταν μακροχρόνιοι φίλοι, έχουν γίνει άσπονδοι αντίπαλοι από τότε που η OpenAI αναδείχθηκε ηγέτης στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνοντας χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων από τη Microsoft.

Η xAI

Ο Μασκ ξεκίνησε την xAI το 2023, με απώτερο στόχο να δημιουργήσει τον άμεσο ανταγωνιστή της OpenAI. Ο Μασκ αργότερα μήνυσε την OpenAI, ισχυριζόμενος παραβίαση σύμβασης, και προσπάθησε να εμποδίσει την OpenAI από το να μετατραπεί σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Στις ανταγωγές της, η OpenAI ισχυρίστηκε ότι η «ψεύτικη προσφορά» του Μασκ και της xAI βλάπτει την επιχείρησή της και ότι ο ιδιοκτήτης του X έχει εμπλακεί σε «παρενόχληση» μέσω δικαστικών διαφορών και επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον Τύπο.

Στο πλαίσιο της καταγγελίας της, η OpenAI υπέβαλε κλήτευση στην Meta για επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας, του διευθύνοντος συμβούλου της και του Μασκ σχετικά με την προσφορά.

Σε δήλωση προς το δικαστήριο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η OpenAI ανέφερε ότι όταν ο Μασκ και η xAI προσπαθούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία επενδυτών για να χρηματοδοτήσουν μια εξαγορά, προσέγγισαν τον Ζάκερμπεργκ με μια επιστολή προθέσεων και ρώτησαν «για πιθανές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ή επενδύσεις».

Ωστόσο, ούτε ο Ζάκερμπεργκ ούτε η Meta υπέγραψαν τη LOI.

Η δήλωση στην κατάθεση ανέφερε ότι η Meta «ξοδεύει πολλά για να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης» και «προσφέρει πακέτα αμοιβών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο σε κορυφαίους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης και προσπαθεί να αρπάξει υπαλλήλους της OpenAI».

