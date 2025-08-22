Γιατί στις πόλεις η ζέστη είναι πιο έντονη; Ειδικός εξηγεί
Προ των πυλών βρίσκεται ο καύσωνας που θα σαρώσει τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένες οι πόλεις δεν βοηθούν.
Η έλλειψη πρασίνου και ο τρόπος δόμησεις στις πόλεις εγκλωβίζουν τη θερμότητα και κάνουν τη ζέστη αφόρητη.
«Στενοί δρόμοι, όπου έχουμε πάει και έχουμε αναγείρει, πενταόροφες και εξαόροφες πολυκατοικίες, κατοικίες, κτίρια γραφείων, οικοδομές, γενικότερα, που σημαίνει ότι η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα σε αυτό το λαβύρινθο, οδικό και αστικό, είναι εξαιρετικά δύσκολη» εξήγησε στο MEGA ο Χρήστος Καραβίτης, κοσμήτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Τα ρεύματα του αέρα πηγαίνουν προφανέστατα στα υψηλότερα σημεία και εγκλωβίζεται όλος ο θερμότερος στα χαμηλότερα στρώματα».
«Όλα τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις, όλα αυτά είναι κακοί αγωγή της θερμότητας, που στην κυριολεξία αργούν να ζεσταθούν, αλλά όταν ζεσταθούν αντανακλούν ή αποδίδουν τη θερμότητά τους πάρα πολύ δύσκολα».
Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι κατασκευές από τσιμέντο ακτινοβολούν πίσω τη θερμοκρασία στη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα στο κέντρο της πόλης, ενώ σε περιοχές εκτός της Αθήνας η διαφορά θερμοκρασίας είναι αισθητή.
Επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών
Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.
Γενικά χαρακτηριστικά
Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
