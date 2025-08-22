magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 22.08.2025]
22 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 22.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στους στόχους σου, βάζοντας τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου σε μια σειρά. Παράλληλα, γίνε πιο συγκεκριμένος, ώστε να γίνεις και πιο άμεσος, για να πάρεις αυτό ακριβώς που θέλεις. Ωστόσο, απόφυγε να γίνεις αμετακίνητος στο πως κινείσαι, γιατί θα το χάσεις εντελώς το νόημα έτσι; Γενικώς δείξε το πόσο πολύ θέλεις κάποια πράγματα.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη είτε με τους δικούς σου ανθρώπους είτε με κάποιους συναδέλφους σου, απλά και μόνο επειδή δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό το οποίο εσύ οραματίζεσαι. Δεν είναι και δουλειά τους άλλωστε! Θέλεις να εξελιχθείς μεν, αν είσαι απρόσεκτος στον τρόπο που το διεκδικείς, δεν θα το καταφέρεις εύκολα δε. Μη γίνεσαι υπερβολικός.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γίνε πιο παρατηρητικός, για να μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα όλες τις καταστάσεις γύρω σου, ακόμα και αυτές που μπορεί να σου προκαλέσουν κάποια νεύρα παραπάνω. Θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι σου γίνεται, για να τις προχωρήσεις. Αν, τώρα, κάτι δεν βγαίνει πια, ίσως πρέπει απλά να το αφήσεις πίσω.

DON’TS: Μην είσαι μονίμως με την πλάτη στον τοίχο μέσα στη μέρα, επειδή νιώθεις ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Επομένως, μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μη διστάσεις να δεις λίγο πιο χαλαρά τη φάση δε. Ταυτόχρονα, μην αφήνεις αυτό το αίσθημα να σε κάνει ακραία υπερβολικό γενικώς. Στα επαγγελματικά, μη ζοριστείς από τα έντονα σκηνικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κατάλαβε ότι κάποια πράγματα γύρω σου έχουν ήδη αλλάξει. Κοινώς ξύπνα! Στην παρέα σου ίσως επικρατήσει ένα περίεργο κλίμα, κατά το οποίο, αν θες να εισακουστείς, πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Αν αντιληφθείς, ότι δεν γίνεσαι απολύτως κατανοητός, τότε πρέπει να αποφύγεις να εκνευριστείς με αυτό.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός κι έντονος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς, αν δεν θες να δημιουργήσεις παρεξηγήσεις και καυγάδες. Μη γίνεις απότομος και μη μιλήσεις χωρίς φίλτρο, νομίζοντας πως έτσι θα σε σεβαστούν οι απέναντι. Με αυτή την στάση, μάλιστα, ίσως πετύχεις το ακριβώς αντίθετο! Μην κάνεις πράγματα υποκινούμενος από το πείσμα σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα αλλάζει γύρω σου, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι, ότι πρέπει να αλλάξεις κι εσύ μαζί του! Be careful. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου θέματα, για να σταματήσουν να αποτελούν πηγή άγχους και πίεσης για σένα. Παράλληλα, απόφυγε να μεταφέρεις την ένταση από τα οικονομικά- επαγγελματικά στον τομέα των ερωτικών σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποια σκηνικά εξαιτίας των οποίων ίσως εκτεθείς. Αν δεν είσαι σύμφωνος με κάποια απόφαση ή αλλαγή, αλλά δεν έχεις και να προτείνεις κάποια αξιόλογη εναλλακτική, τότε είναι προτιμότερο να μην πεις τίποτα, παρά να πεις βλακείες! Μην απαντάς νευρικά, απότομα ή και έντονα.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα θέλω να είσαι προσεκτικός, καθώς το κλίμα της μέρας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχεις συνηθίσει. Η συνεννόηση, ας πούμε, θα είναι ολίγον τι δύσκολη. Από την άλλη, ίσως ακούσεις πράγματα που δεν βασίζονται σε λογικά επιχειρήματα. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να εκφραστείς με πάθος μεν, χωρίς επιμονή και πείσμα δε, αν θες να εισακουστείς.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος. Παράλληλα, μην το παίξεις, ότι θέλεις δήθεν να διατηρήσεις χαμηλά τους τόνους, γιατί κάνει μπαμ, ότι ψήνεσαι για καυγά. Δεν θα σε πιστέψει και κάνεις άλλωστε, άρα γιατί να χαλάσεις το σάλιο σου; Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από συγκεκριμένα άτομα και καταστάσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι προτιμότερο να δουλέψεις παρασκηνιακά και να κρατήσεις και κάποιες αποστάσεις από τους άλλους. Έτσι θα μπορέσεις να γίνεις ένα τσακ πιο παρατηρητικός, κάτι που θα σε βοηθήσει αρκετά. Εστίασε στα πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις ανασφαλής, για να σταματήσεις κάποτε να επιτίθεσαι σε οποιονδήποτε λέει ή κάνει πράγματα που σε τριγκάρουν.

DON’TS: Μην το παίξεις σκληρός και ψυχρός, θέλοντας να δείξεις στους απέναντι, ότι κάτι σε πείραξε. Γιατί δεν το λες απλά, καθαρά και ξάστερα, ας πούμε; Μην συνδέσεις αυθαίρετα καταστάσεις με άτομα υποκινούμενος από την ένταση που πλανάται στην ατμόσφαιρα, γιατί έτσι θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Μη γίνεις, όμως, υπερβολικός λόγω της ευαισθησίας σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο συνεννοείσαι στα επαγγελματικά και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί σήμερα το κλίμα θα είναι λίγο περίεργο εκεί. Παρατήρησε συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς μόνο έτσι θα καταλάβεις, ότι έχεις εξιδανικεύσει ορισμένα άτομα. Έτσι θα αποφύγεις την απογοήτευση από τη ματαίωση των προσδοκιών σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευσή σου να σε κάνει να αλλάξεις συμπεριφορά και να πας από το μηδέν στο εκατό ξαφνικά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για σένα. Αν δεν είσαι έτοιμος για δύσκολες και μεγάλες συζητήσεις, τότε μην τις ξεκινήσεις καν. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις στην ένταση που έχεις μέσα σου πάνω στη δουλειά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς, για να ξέρουν και οι άλλοι τι πρέπει να σου δώσουν. Ειδικά αν πρόκειται να δώσεις και οδηγίες. Αν, τώρα, κάποιος δεν τις καταλάβει, τότε απόφυγε να εκνευριστείς, γιατί ίσως φταις κι εσύ κάπου. Μπορείς να αλλάξεις πολλά από αυτά που θες, μόνο αν καταφέρεις να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.

DON’TS: Μην είσαι σκληρός στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, γιατί δημιουργείς αμφιβολίες στους απέναντι. Μην είσαι αυστηρός, αλλά ούτε και αμετακίνητος στον τρόπο με τον οποίο θέλεις να γίνουν κάποια πράγματα, καθώς αυτή η στάση σε καθιστά και απότομο! Μην χώνεις τη μύτη σου παντού, νομίζοντας πως μπορείς να σώσεις την κατάσταση.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή σήμερα ενδέχεται να ανέβουν λίγο οι τόνοι με ορισμένα άτομα, εσύ καλείσαι να αντιληφθείς τι παίζει. Παράλληλα, ακολούθησε το πλάνο που έχεις στο μυαλό σου και κάνε αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο, για να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις να είσαι εντελώς αμετακίνητος κι επίμονος στις απόψεις σου.

DON’TS: Μην κινηθείς εντελώς ανοργάνωτα, απλά και μόνο επειδή βαριέσαι να βάλεις τα πράγματα σε σειρά, έτσι; Ταυτόχρονα, μην αφήσεις στην άκρη ούτε τη δημιουργική σου πτυχή. Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που επικρατεί εκεί και μην την ξεσπάσεις πάνω στους φίλους σου. Μη γίνεσαι απόλυτος, γιατί έτσι δεν θα βρεθεί η χρυσή τομή.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα πράγματα που θέλεις να ξεκαθαρίσεις και να βγάλεις κάποια άκρη και ανάλυσέ τα προσεκτικά. Τόσο- όσο όμως, γιατί η υπερβολή μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα και να σε ζορίσει συναισθηματικά τελικά. Παν μέτρον άριστον που λέμε! Απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Go with the flow κι όλα θα γίνουν!

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μην αφήνεις το χάος στο κεφάλι σου να διαιωνίζεται. Κοινώς μην αγνοείς τη διαδικασία του να βάλεις τα πάντα σε μία σωστή σειρά, με οργάνωση, για να ηρεμήσεις λίγο. Παράλληλα, μην επιτρέψεις στα συναισθήματά σου να θολώσουν εντελώς την κρίση σου. Στα επαγγελματικά, μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρόσεξε τις λεπτές γραμμές που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και απόφυγε να πατήσεις τα όρια- και των απέναντι, αλλά και τα δικά σου. Αν δεν το κάνεις, τότε οι συγκρούσεις που θα προκύψουν θα είναι άνευ προηγουμένου! Απομακρύνσου από τα άτομα που δεν γουστάρουν να σε ακούσουν ή να σε καταλάβουν. Απόφυγε να πεις πράγματα με θολωμένη κρίση.

DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν αντιληφθείς, ότι τα επιχειρήματά σου θεωρούνται ασταθή ή και υπερβολικά από τους φίλους, τους συναδέλφους ή ακόμα και την σχέση σου. Ταυτόχρονα, μην κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτά που σου λένε τα άτομα αυτά- και καλά- σαν αντίποινα. Μην αφήσεις αυτή την ένταση να σε κάνει να μιλήσεις αφιλτράριστα, γιατί άκρη δεν θα βγει!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αρκετό ζόρι και πρέπει να το διαχειριστείς ήρεμα. Μόνο έτσι θα διατηρήσεις το ασφαλές κλίμα που τόσο πολύ πια σε ενδιαφέρει. Είναι θετικό που είσαι αρκετά συγκεκριμένος, όμως είναι αρνητικό που είσαι απότομος! Άρα πρόσεξέ το αυτό το τελευταίο. Μείνε προσγειωμένος στην πραγματικότητα κι όλα θα γίνουν όπως πρέπει.

DON’TS: Μη γίνεσαι απόλυτος και λακωνικός, νομίζοντας πως έτσι θα σε φοβηθούν κι, άρα, θα σε ακολουθήσουν οι άλλοι. Μην κρατάς τα πάντα μέσα σου, γιατί στο τέλος θα εκραγείς και θα πεις πράγματα, τα οποία θα φέρουν τους ανθρώπους γύρω σου σε δύσκολη θέση. Επομένως θα σου πω να μην το κάνεις! Μην αφήνεις ούτε το άγχος σου να σε κάνει πιεστικό.

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
