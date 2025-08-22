Κοινοβουλευτική αναφορά προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τη χρονική επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό, κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος.

Ειδικότερα, κατέθεσαν ως αναφορά , το από 11 Αυγούστου 2025 ψήφισμα της Παγκρήτιας Σύσκεψης Φορέων, που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, με την συμμετοχή όλων των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης, της ΠΟΕΕΤ, των Εργατικών Κέντρων Κρήτης, των σωματείων νομού Ηρακλείου, των Ενώσεων Ξενοδόχων των νομών Κρήτης και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης και θεσμικών Φορέων.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, «αν και ο τουρισμός αποτελεί τη λεγόμενη ‘βαριά’ βιομηχανία της χώρας μας, με άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ πάνω από 13% (στοιχεία 2024), οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό – επισιτισμό εξακολουθούν να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς και σε καθεστώς εκτεταμένης εργασιακής επισφάλειας».

Από τους δυο τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημειώνεται ότι «αυτή τη στιγμή οι χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είναι αντιμέτωποι και με το μεγάλο πρόβλημα της συρρίκνωσης της διάρκειας του ταμείου ανεργίας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα στην επιβίωση των ιδίων αλλά και των οικογενειών τους, και απειλεί την όλη βιωσιμότητα του κλάδου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητά την άμεση παράταση του επιδόματος ανεργίας»

Ακολούθως επισημαίνεται πως «η καθήλωση της χρονικής διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 3 μήνες έχει ως συνέπεια οι εποχικά εργαζόμενοι να βρίσκονται, κάθε χρόνο, σε οικονομικό αδιέξοδο για το χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών που μεσολαβεί από το τέλος της καταβολής του επιδόματος και μέχρι την επαναπρόσληψή τους».

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως «απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεωρεί ‘ανάπτυξη’ τη φτωχοποίηση των εργαζομένων και την καθημερινή εξαθλίωσή τους, την ώρα που βάζει τα κέρδη των μεγάλων συμφερόντων, πάνω από την κοινωνική δικαιοσύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητά την άμεση παράταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους σε επισιτισμό-τουρισμό, τη διασφάλιση τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας του κλάδου και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της μαύρης εργασίας και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων». Διαβάστε όλη την αναφορά εδώ.