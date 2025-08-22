newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Αυγούστου 2025 | 08:21

ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Με κάποια σημεία να παραμένουν ακόμα ασαφή και διάφορους κλάδους της οικονομίας να επιδιώκουν εξαιρέσεις της τελευταίας στιγμής οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε μία κοινή δήλωση σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουλίου, σε μια προσπάθεια να τερματίσει μήνες αβεβαιότητας για τις βιομηχανίες και τους καταναλωτές.

Τα κυρία σημεία της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες διαμάχης, απειλών και αντεγκλήσεων κε την Πέμπτη καταδεικνύουν μια πρόοδο της προκαταρκτικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς για την ΕΕ , καθώς και νέων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κανονισμών της Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

Η ΕΕ καταργεί τους δασμούς τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ

Η ΕΕ πρόκειται να άρει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παράσχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών με κέλυφος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, των μεταποιημένων τροφίμων, των σπόρων για φύτευση, του σογιέλαιου, του χοιρινού κρέατος και του κρέατος βίσωνα.

Βασικός δασμολογικός συντελεστής για τα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ

Σχεδόν όλα τα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%. Ο δασμός 15% δεν προστίθεται σε κανέναν υπάρχοντα συντελεστή. Έχει σχεδιαστεί ως ο μέγιστος συντελεστής, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις υψηλότερων προϋπαρχόντων συντελεστών.

Αυτοκίνητα

  • Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα υπόκεινται σε δασμό 15%, σε σύγκριση με το 27,5% που αντιμετωπίζουν τώρα, αλλά μόνο από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει ως νομοθετική πρόταση για την άρση των δασμών της στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.
  • Η κοινή δήλωση αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ σκοπεύουν να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων τους για τα αυτοκίνητα.

Φαρμακευτικά προϊόντα και ημιαγωγοί

Τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μικροτσίπ και η ξυλεία της ΕΕ θα υπόκεινται σε δασμούς 15%. Αυτό θα συμβεί μόνο αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν τις έρευνες του Άρθρου 232 και ορίσουν νέους παγκόσμιους δασμολογικούς συντελεστές για τους δύο τομείς. Για την ΕΕ, ο μέγιστος συντελεστής θα είναι 15%. Προς το παρόν, υπόκεινται μόνο σε χαμηλούς ή μηδενικούς προϋπάρχοντες δασμούς.

Άλλοι τομείς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόζουν μόνο τους δασμούς του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) από την 1η Σεπτεμβρίου στα ακόλουθα προϊόντα της ΕΕ: ​​μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και οι χημικοί πρόδρομοι.

Μέταλλα

  • Η κοινή δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένους δασμολογικούς συντελεστές για τις εξαγωγές μετάλλων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, λέγοντας μόνο ότι και οι δύο πλευρές «προτίθενται να εξετάσουν την πιθανότητα συνεργασίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων δασμολογικών ποσοστώσεων».
  • Αξιωματούχοι της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι οι δασμοί στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο θα παραμείνουν στο 50%, με τον ίδιο δασμό να ισχύει από την 1η Αυγούστου και για τον χαλκό.
  • Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μετάλλων εντός συμφωνημένης ποσόστωσης θα αντιμετωπίσουν τον δασμολογικό συντελεστή του πλέον ευνοούμενου κράτους που έχει συμφωνηθεί βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, οι οποίοι είναι χαμηλοί και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενικοί ανάλογα με την ποιότητα. Οι εξαγωγές εκτός της ποσόστωσης θα υπόκεινται σε δασμούς 50%.

Κρασί και ποτά

Η γραπτή κοινή δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένα τον τομέα του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών. Αναφέρει, ωστόσο, ότι και οι δύο πλευρές «συμφωνούν να εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες και τις αλυσίδες αξίας τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί του ΜΕΚ».

Στρατηγικές αγορές

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στην κοινή δήλωση να προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, με αναμενόμενη αξία απορρόφησης 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028.
  • Η ΕΕ δηλώνει επίσης την πρόθεσή της να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα υπολογιστικά της κέντρα.
  • Η ΕΕ σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υιοθέτηση και τη διατήρηση απαιτήσεων ασφάλειας τεχνολογίας σύμφωνα με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή τεχνολογίας σε «προορισμούς που προκαλούν ανησυχία».
  • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρόκειται να επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028. Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι η επενδυτική δέσμευση βασίστηκε στις συνδυασμένες επενδυτικές προθέσεις που εξέφρασαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αμυντικές προμήθειες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αγοράσουν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η συμφωνία δεν καθορίζει ποσό.

Άλλα σημεία

  • Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απλοποίηση των απαιτήσεων υγειονομικής πιστοποίησης για το χοιρινό κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα των ΗΠΑ.
  • Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν επίσης στον έλεγχο των επενδύσεων και στους ελέγχους των εξαγωγών, καθώς και στην αντιμετώπιση πολιτικών που δεν βασίζονται στην αγορά , όπως η επιδοτούμενη παραγωγή της Κίνας.
  • Η ΕΕ θα εργαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Αμερικανών παραγωγών σχετικά με τον νόμο της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, ώστε να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες επιπτώσεις στο εμπόριο, επειδή η παραγωγή στις ΗΠΑ ενέχει «αμελητέο κίνδυνο» για την παγκόσμια αποψίλωση των δασών.
  • Η ΕΕ δεσμεύεται να εργαστεί για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ που ανησυχούν για τον αντίκτυπο του Μηχανισμού Προσαρμογής των Ορίων Άνθρακα της ΕΕ – του νόμου που επιβάλλει φόρο στα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ από περιοχές που δεν έχουν νόμους για τις εκπομπές CO2 τόσο αυστηρούς όσο στην Ευρώπη.

Ψηφιακές υπηρεσίες

  • Η κοινή δήλωση αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο και ότι η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα θεσπίσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου.
  • Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα επιβάλουν δασμούς στις «ηλεκτρονικές μεταδόσεις».

Το παζάρι συνεχίζεται

Παρά την αρχική συμφωνία ωστόσο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για χαμηλότερους δασμούς στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Το ζήτημα είναι η μεταχείριση της σαμπάνιας, των οινοπνευματωδών ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που αποστέλλονται στις ΗΠΑ, μια κορυφαία αγορά για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά της Ένωσης. Για εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ασκήσει ανεπιτυχώς πιέσεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους για να εξαιρέσουν τα προϊόντα από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ η ΕΕ δεν έχει κερδίσει την παραχώρηση, «αυτές οι πόρτες δεν είναι κλειστές για πάντα», δήλωσε ο επικεφαλής εμπορίου του ομίλου, Μάρος Σέφκοβιτς, σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Σε αυτό δεν μπήκαμε, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θέσουμε στο τραπέζι και έχουμε εργαστεί όσο πιο σκληρά μπορούμε για να επεκτείνουμε τον αριθμό των τομέων».

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των Pernod Ricard SA , Remy Cointreau SA , Davide Campari-Milano NV και Diageo PLC , υποχώρησαν αφότου ο κλάδος δεν έλαβε δασμολογική ελάφρυνση.

Ο αστερίσκος του «μάλλον ευνοούμενου κράτους»

Μια κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα να εξαιρεθούν τελικά από τους δασμούς του Τραμπ, καθιστώντας τα υποκείμενα μόνο σε ελάχιστους συντελεστές του μάλλον ευνοούμενου κράτους.

Αυτή η έκπτωση θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη, φαρμακευτικά προϊόντα και φελλό από την 1η Σεπτεμβρίου, βάσει της συμφωνίας, αλλά και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν «να εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες και τις αλυσίδες αξίας τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί ΜΕΚ».

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε στο Bloomberg, τα οινοπνευματώδη ποτά ως έναν τομέα όπου οι διατλαντικές εμπορικές ροές είναι πιο ισορροπημένες από ό,τι στα κρασιά, με υψηλή καταναλωτική ζήτηση και από τις δύο πλευρές και την παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στις δύο αγορές και επιθυμούν μια λύση — ένας παράγοντας που θα μπορούσε να κάνει τις ΗΠΑ πιο δεκτικές στην ελάφρυνση των δασμών.

Οι φόροι εισαγωγής αποτελούν κορυφαία ανησυχία για τη Γαλλία, όπου η βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών έχει προειδοποιήσει για απώλειες 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λόγω της χρέωσης 15%.

Παράπονα από τον κλάδο

Ορισμένοι Αμερικανοί παραγωγοί οινοπνευματωδών ποτών έχουν επίσης ενθαρρύνει μια συμφωνία, προειδοποιώντας για πιθανές επιπτώσεις στα δικά τους προϊόντα από πιθανούς δασμούς αντιποίνων στις εξαγωγές τους προς την ΕΕ, καθώς και για απώλειες στα μπαρ και εστιατόρια των ΗΠΑ που προμηθεύουν.

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσημα την εξάμηνη αναστολή των δασμών στις εισαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά η εκεχειρία αυτή πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο. Η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες είχαν καταργήσει τους δασμούς σε σχεδόν όλα τα οινοπνευματώδη ποτά που διακινούνταν μεταξύ των οικονομιών τους το 1997.

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα. Προς το παρόν, η παράλειψη του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών από την κοινή δήλωση συνδέεται με το συμφέρον των ΗΠΑ να περιορίσουν τον αριθμό των προϊόντων που τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, άφησε να εννοηθεί ο Σέφκοβιτς την Πέμπτη.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο