Με κάποια σημεία να παραμένουν ακόμα ασαφή και διάφορους κλάδους της οικονομίας να επιδιώκουν εξαιρέσεις της τελευταίας στιγμής οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε μία κοινή δήλωση σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουλίου, σε μια προσπάθεια να τερματίσει μήνες αβεβαιότητας για τις βιομηχανίες και τους καταναλωτές.

Τα κυρία σημεία της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες διαμάχης, απειλών και αντεγκλήσεων κε την Πέμπτη καταδεικνύουν μια πρόοδο της προκαταρκτικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς για την ΕΕ , καθώς και νέων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κανονισμών της Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

Η ΕΕ καταργεί τους δασμούς τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ

Η ΕΕ πρόκειται να άρει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παράσχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών με κέλυφος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, των μεταποιημένων τροφίμων, των σπόρων για φύτευση, του σογιέλαιου, του χοιρινού κρέατος και του κρέατος βίσωνα.

Βασικός δασμολογικός συντελεστής για τα προϊόντα της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ

Σχεδόν όλα τα προϊόντα της ΕΕ που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε βασικό δασμό 15%. Ο δασμός 15% δεν προστίθεται σε κανέναν υπάρχοντα συντελεστή. Έχει σχεδιαστεί ως ο μέγιστος συντελεστής, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις υψηλότερων προϋπαρχόντων συντελεστών.

Αυτοκίνητα

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα υπόκεινται σε δασμό 15%, σε σύγκριση με το 27,5% που αντιμετωπίζουν τώρα, αλλά μόνο από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει ως νομοθετική πρόταση για την άρση των δασμών της στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Η κοινή δήλωση αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ σκοπεύουν να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων τους για τα αυτοκίνητα.

Φαρμακευτικά προϊόντα και ημιαγωγοί

Τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μικροτσίπ και η ξυλεία της ΕΕ θα υπόκεινται σε δασμούς 15%. Αυτό θα συμβεί μόνο αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν τις έρευνες του Άρθρου 232 και ορίσουν νέους παγκόσμιους δασμολογικούς συντελεστές για τους δύο τομείς. Για την ΕΕ, ο μέγιστος συντελεστής θα είναι 15%. Προς το παρόν, υπόκεινται μόνο σε χαμηλούς ή μηδενικούς προϋπάρχοντες δασμούς.

Άλλοι τομείς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόζουν μόνο τους δασμούς του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) από την 1η Σεπτεμβρίου στα ακόλουθα προϊόντα της ΕΕ: ​​μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και οι χημικοί πρόδρομοι.

Μέταλλα

Η κοινή δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένους δασμολογικούς συντελεστές για τις εξαγωγές μετάλλων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, λέγοντας μόνο ότι και οι δύο πλευρές «προτίθενται να εξετάσουν την πιθανότητα συνεργασίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων δασμολογικών ποσοστώσεων».

Αξιωματούχοι της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι οι δασμοί στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο θα παραμείνουν στο 50%, με τον ίδιο δασμό να ισχύει από την 1η Αυγούστου και για τον χαλκό.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μετάλλων εντός συμφωνημένης ποσόστωσης θα αντιμετωπίσουν τον δασμολογικό συντελεστή του πλέον ευνοούμενου κράτους που έχει συμφωνηθεί βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, οι οποίοι είναι χαμηλοί και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενικοί ανάλογα με την ποιότητα. Οι εξαγωγές εκτός της ποσόστωσης θα υπόκεινται σε δασμούς 50%.

Κρασί και ποτά

Η γραπτή κοινή δήλωση δεν αναφέρει συγκεκριμένα τον τομέα του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών. Αναφέρει, ωστόσο, ότι και οι δύο πλευρές «συμφωνούν να εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες και τις αλυσίδες αξίας τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί του ΜΕΚ».

Στρατηγικές αγορές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στην κοινή δήλωση να προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, με αναμενόμενη αξία απορρόφησης 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028.

Η ΕΕ δηλώνει επίσης την πρόθεσή της να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα υπολογιστικά της κέντρα.

Η ΕΕ σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υιοθέτηση και τη διατήρηση απαιτήσεων ασφάλειας τεχνολογίας σύμφωνα με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή τεχνολογίας σε «προορισμούς που προκαλούν ανησυχία».

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρόκειται να επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028. Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι η επενδυτική δέσμευση βασίστηκε στις συνδυασμένες επενδυτικές προθέσεις που εξέφρασαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αμυντικές προμήθειες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αγοράσουν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η συμφωνία δεν καθορίζει ποσό.

Άλλα σημεία

Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απλοποίηση των απαιτήσεων υγειονομικής πιστοποίησης για το χοιρινό κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν επίσης στον έλεγχο των επενδύσεων και στους ελέγχους των εξαγωγών, καθώς και στην αντιμετώπιση πολιτικών που δεν βασίζονται στην αγορά , όπως η επιδοτούμενη παραγωγή της Κίνας.

Η ΕΕ θα εργαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Αμερικανών παραγωγών σχετικά με τον νόμο της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών, ώστε να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες επιπτώσεις στο εμπόριο, επειδή η παραγωγή στις ΗΠΑ ενέχει «αμελητέο κίνδυνο» για την παγκόσμια αποψίλωση των δασών.

Η ΕΕ δεσμεύεται να εργαστεί για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ που ανησυχούν για τον αντίκτυπο του Μηχανισμού Προσαρμογής των Ορίων Άνθρακα της ΕΕ – του νόμου που επιβάλλει φόρο στα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ από περιοχές που δεν έχουν νόμους για τις εκπομπές CO2 τόσο αυστηρούς όσο στην Ευρώπη.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Η κοινή δήλωση αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο και ότι η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα θεσπίσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα επιβάλουν δασμούς στις «ηλεκτρονικές μεταδόσεις».

Το παζάρι συνεχίζεται

Παρά την αρχική συμφωνία ωστόσο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για χαμηλότερους δασμούς στο κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Το ζήτημα είναι η μεταχείριση της σαμπάνιας, των οινοπνευματωδών ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων που αποστέλλονται στις ΗΠΑ, μια κορυφαία αγορά για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά της Ένωσης. Για εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ασκήσει ανεπιτυχώς πιέσεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους για να εξαιρέσουν τα προϊόντα από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ η ΕΕ δεν έχει κερδίσει την παραχώρηση, «αυτές οι πόρτες δεν είναι κλειστές για πάντα», δήλωσε ο επικεφαλής εμπορίου του ομίλου, Μάρος Σέφκοβιτς, σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Σε αυτό δεν μπήκαμε, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θέσουμε στο τραπέζι και έχουμε εργαστεί όσο πιο σκληρά μπορούμε για να επεκτείνουμε τον αριθμό των τομέων».

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένων των Pernod Ricard SA , Remy Cointreau SA , Davide Campari-Milano NV και Diageo PLC , υποχώρησαν αφότου ο κλάδος δεν έλαβε δασμολογική ελάφρυνση.

Ο αστερίσκος του «μάλλον ευνοούμενου κράτους»

Μια κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα να εξαιρεθούν τελικά από τους δασμούς του Τραμπ, καθιστώντας τα υποκείμενα μόνο σε ελάχιστους συντελεστές του μάλλον ευνοούμενου κράτους.

Αυτή η έκπτωση θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη, φαρμακευτικά προϊόντα και φελλό από την 1η Σεπτεμβρίου, βάσει της συμφωνίας, αλλά και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν «να εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες και τις αλυσίδες αξίας τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί ΜΕΚ».

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος επεσήμανε στο Bloomberg, τα οινοπνευματώδη ποτά ως έναν τομέα όπου οι διατλαντικές εμπορικές ροές είναι πιο ισορροπημένες από ό,τι στα κρασιά, με υψηλή καταναλωτική ζήτηση και από τις δύο πλευρές και την παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στις δύο αγορές και επιθυμούν μια λύση — ένας παράγοντας που θα μπορούσε να κάνει τις ΗΠΑ πιο δεκτικές στην ελάφρυνση των δασμών.

Οι φόροι εισαγωγής αποτελούν κορυφαία ανησυχία για τη Γαλλία, όπου η βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών έχει προειδοποιήσει για απώλειες 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λόγω της χρέωσης 15%.

Παράπονα από τον κλάδο

Ορισμένοι Αμερικανοί παραγωγοί οινοπνευματωδών ποτών έχουν επίσης ενθαρρύνει μια συμφωνία, προειδοποιώντας για πιθανές επιπτώσεις στα δικά τους προϊόντα από πιθανούς δασμούς αντιποίνων στις εξαγωγές τους προς την ΕΕ, καθώς και για απώλειες στα μπαρ και εστιατόρια των ΗΠΑ που προμηθεύουν.

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσημα την εξάμηνη αναστολή των δασμών στις εισαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά η εκεχειρία αυτή πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο. Η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες είχαν καταργήσει τους δασμούς σε σχεδόν όλα τα οινοπνευματώδη ποτά που διακινούνταν μεταξύ των οικονομιών τους το 1997.

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα. Προς το παρόν, η παράλειψη του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών από την κοινή δήλωση συνδέεται με το συμφέρον των ΗΠΑ να περιορίσουν τον αριθμό των προϊόντων που τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, άφησε να εννοηθεί ο Σέφκοβιτς την Πέμπτη.

Πηγή: ΟΤ