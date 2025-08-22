Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους.

Οι κατηγορίες αφορούν εκείνους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 50.000 απόστρατους

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 70.000 συνταξιούχοι απόστρατοι θα λάβουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αναδρομικά έως 2.600 ευρώ, ενώ από τον προσεχή Οκτώβριο θα δοθούν αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι 50.000 απόστρατοι θα λάβουν αναδρομικά μέχρι 2.619 ευρώ λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Πρόκειται για αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσεων που επιβάλλονταν βάσει του νόμου 4093/2012 θα δουν στην πλειονότητά τους επιστροφές.

Υπάρχουν όμως και 20.000 περιπτώσεις για τις οποίες ο ειδικός επανυπολογισμός απέφερε αρνητικό πρόσημο. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά στον e-ΕΦΚΑ, από μερικά ευρώ έως 300 ευρώ στη χειρότερη περίπτωση.