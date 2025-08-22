Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22 Αυγούστου 2025 | 10:20

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μέχρι πρόσφατα ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπιζόταν σαν παρίας στην Ευρώπη εξαιτίας της περιφρόνησής του για βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Ήταν κατά κάποιον τρόπο το παράδειγμα προς αποφυγή.

Πράγμα λογικό εάν αναλογιστούμε όχι μόνο τη ρητορική του, που συχνά φάνταζε ρατσιστική, αλλά και τον τρόπο που δεν ανεχόταν την ανεξαρτησία κρίσιμων θεσμών.

Στο στόχαστρό του ήταν οι ΜΚΟ με διάφορους τρόπους, καθώς ήταν σαφές ότι δεν ήθελε να υπάρχουν ανεξάρτητες φωνές.

Όμως, τώρα  φαίνεται πως στην Ευρώπη η βασική πολιτική γραμμή, δυστυχώς, είναι «ας μιμηθούμε την Ακροδεξιά» για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνοδό της στην εξουσία.

Και η χώρα μας σήμερα πρωτοστατεί σε μια τέτοια μυωπική λογική.

Πώς αλλιώς να περιγράψουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει τόσο πολύ στο να αποδείξει ότι πλέον επιλέγει μια «σκληρή γραμμή» για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.

Μάλιστα αυτό δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το ότι η χώρα μας υφίσταται κάποιος είδους «εισβολή». Σε τελική ανάλυση θα μπορούσε κανείς απλώς να κοιτάξει τους αναλυτικούς δείκτες για το πόσοι έρχονται και πόσοι φεύγουν από τη χώρα για να δει ότι στην πραγματικότητα ο μεταναστευτικός και ο προσφυγικός πληθυσμός έχει μειωθεί.

Όμως, όλα αυτά είναι «κενό γράμμα» για την ελληνική κυβέρνηση που έχει αποφασίσει να μετέλθει παντός μέσου για να «πουλήσει» στο ακροατήριό της ότι όντως έχει «σκληρή» αντιμεταναστευτική πολιτική.

Φάνηκε αυτό και από το γεγονός ότι ανέστειλε το ισχύον καθεστώς για το άσυλο για όσους έρχονται από τη Βόρεια Αφρική, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια και είναι πιθανό να καταπέσει ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που έχουν αρμοδιότητα θέματα κράτους δικαίου και δικαιωμάτων.

Τώρα είχαμε τις «διαρροές» ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τιμωρήσει τις ΜΚΟ που έχουν διαφορετική γνώμη για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ή συμβουλεύουν τους πρόσφυγες να μην αποδεχτούν ως μονόδρομο την απέλαση και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή προσφεύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ενάντια σε αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες σαφέστατα αμφισβητούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με ζητήματα δικαιωμάτων.

Η λογική στην οποία στηρίζονται αυτές οι κυβερνητικές σκέψεις είναι πρωτοφανής. Οι ΜΚΟ δεν θα τιμωρούνται επειδή δεν τηρούν τη νομοθεσία ή επειδή εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές, αλλά επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν θα συμφωνεί μαζί τους. Και η τιμωρία είναι πολύ απλά να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αφού θα τους απαγορεύεται πλέον η πρόσβαση στις «δομές» όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες.

Μόνο που βεβαίως το να κρίνει μια κυβέρνηση εάν θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ζήτημα μια ΜΚΟ αποκλειστικά με βάση ιδεολογικά κριτήρια δεν είναι ακριβώς φιλελευθερισμός, αλλά το ακριβώς αντίθετο.

Ιδίως όταν θα τιμωρούνται επειδή έκαναν χρήση κατοχυρωμένων και αναφαίρετων δικαιωμάτων με βάση και την ελληνική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Όλα αυτά συμπληρώνουν το παζλ της εικόνας μας χώρας που κατρακυλάει στις κατατάξεις ως προς την ελευθερία του Τύπου, στην οποία νέα σχέδια «εξαγοράς» θετικής δημοσιότητας, δηλαδή νέες «Λίστες Πέτσα», μεθοδεύονται και όπου η εξουσία αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως εργαλείο παρά ως ευθύνη.

Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και σε αυτή την προοπτική είναι που λαμβάνονται κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Που μέχρι τώρα απλώς κάνουν τα πράγματα χειρότερα και είναι μάλλον ασφαλής η πρόβλεψη ότι ο κατήφορος θα συνεχιστεί.

googlenews

Editorial
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Editorial 30.07.25

Ο βασιλιάς είναι γυμνός

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ σαφή και την εκθέτουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
