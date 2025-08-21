Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσινγκτον, για να συνομιλήσει με στελέχη της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί εκεί, βρέθηκε την Τετάρτη (20/8) ο Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, αποδοκιμάστηκε έντονα από διαδηλωτές που βρίσκονταν εκεί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, μοίρασε χάμπουργκερ σε στρατιώτες που βρίσκονταν στο Union Station, λέγοντάς τους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά όσα κάνουν για την πατρίδα τους.

Την ίδια ώρα, έξω από το κτίριο, δεκάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Free DC» και «Από την Ουάσινγκτον ως την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα».

Massive boos for JD Vance and Hegseth as they leave Union Station Perfect pic.twitter.com/zkpDvXKuUP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 20, 2025

Η απάντηση του Τζέι Ντι Βανς στα γιουχαρίσματα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονταν ασφαλείς. «Αυτός ο χώρος πρέπει να αποτελεί μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον ώστε οι οικογένειες να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια».

Περίπου 1.900 στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον, κυρίως σε κεντρικά σημεία όπως το Union Station, το National Mall και οι σταθμοί του μετρό

Απαντώντας στις κατηγορίες των διαδηλωτών, σημείωσε πως «είναι κάπως παράξενο που μια ομάδα κυρίως λευκών, ηλικιωμένων ανθρώπων διαμαρτύρεται ενάντια σε πολιτικές που προστατεύουν τον κόσμο, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν ζήσει ποτέ τον κίνδυνο».

Σε πιο σκληρό τόνο, ο Στίβεν Μίλερ χαρακτήρισε τους συγκεντρωμένους «τρελούς κομμουνιστές», δηλώνοντας πως η κυβέρνηση «θα αγνοήσει αυτούς τους χαζούς λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε σπίτι για ύπνο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών… Εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους πολίτες της Ουάσινγκτον».

Περίπου 1.900 στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον, κυρίως σε κεντρικά σημεία όπως το Union Station, το National Mall και οι σταθμοί του μετρό, με πάνω από τους μισούς να προέρχονται από πολιτείες με Ρεπουμπλικανική ηγεσία. Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το αστυνομικό σώμα της Ουάσινγκτον και να το ενισχύσει με στρατιωτικές δυνάμεις, επικαλούμενος «εγκληματικότητα, αιματοχυσία, αναρχία και εξαθλίωση», παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν ιστορικά χαμηλά στα βίαια εγκλήματα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.