Η γενιά Ζ της Γάζας γράφει το δικό της ρεπορτάζ

Ένας ερασιτέχνης bodybuilder, ένας έφηβος που έγινε δεκτός στο Dartmouth College στην Αμερική, μια ομάδα skaters. Δεν είναι οι συνήθεις αφηγητές πολέμου και καταστροφής. Κι όμως, ανήκουν στη γενιά Ζ της Γάζας που, μέσα από TikTok και Instagram, καταγράφει εδώ και 22 μήνες την καθημερινότητα σε έναν τόπο όπου η ζωή παλεύει να συνεχιστεί.

Το κοινό τους είναι τεράστιο: κάποιοι μετρούν εκατομμύρια ακολούθους, άλλοι εκατοντάδες χιλιάδες από όλον τον κόσμο. Η συμβολή τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς το Ισραήλ απαγορεύει στους ξένους δημοσιογράφους να δουλεύουν ελεύθερα στη Γάζα και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι ρεπόρτερ έχουν σκοτωθεί. Για όσους αναζητούν τις ίδιες τις ιστορίες των Παλαιστινίων για τη ζωή τους, το TikTok και το Instagram, και όχι η τηλεόραση, προσφέρουν την πιο ακατέργαστη εικόνα.

Στο Instagram, ο Mohammed Hatem, ερασιτέχνης bodybuilder με το ψευδώνυμο «Gym Rat in Gaza», καταγράφει πώς οι μύες του συρρικνώνονται λόγω έλλειψης πρωτεΐνης. Έχει σχεδόν 400.000 ακολούθους και έχει εμφανιστεί σε podcasts γυμναστικής στην Αμερική.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του περιέγραψε, όπως γράφει ο Economist, πως λαμβάνει μόλις 1.200 θερμίδες την ημέρα, σχεδόν τις μισές από τις 2.400 που υπολογίζει ότι χρειάζεται για να μείνει σε φόρμα. «Όσο κι αν προσπαθώ να βελτιστοποιήσω την προπόνηση και τη διατροφή μου, η κύρια εστίασή μου είναι η ψυχική μου υγεία. Θέλω να μείνω αφοσιωμένος σε αυτό το μικρό κομμάτι της καθημερινής μου ρουτίνας», είπε σε έναν podcaster.

Από το γυμναστήριο στο TikTok: η ζωή στη Γάζα αλλιώς

Κάποια βίντεό του είναι χιουμοριστικά, για την έλλειψη κοτόπουλου στη Γάζα. Άλλα τον δείχνουν να δίνει online συμβουλές σε πελάτες εκτός Γάζας ή να μαζεύει τα πράγματά του για άλλη μια εκκένωση.

Ο Omar Shareed, που κέρδισε μια θέση στο Dartmouth, μιλάει για την ατέλειωτη γραφειοκρατική μάχη να φύγει από τη Γάζα και να ξεκινήσει τις σπουδές του. Ζητά από τους ακολούθους του να τον βοηθήσουν σε αυτό.

Με ή χωρίς κατάπαυση πυρός, οι influencers της Γάζας συνεχίζουν να καταγράφουν γενέθλια, γάμους και τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση και τροφή. Η ζωή συνεχίζεται—εκτός από τις στιγμές που διακόπτεται βίαια. Νωρίτερα φέτος, η 11χρονη Yaqeen Hammad, γνωστή ως «η μικρότερη influencer της Γάζας», σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.