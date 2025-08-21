Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Ο Frank Caprio, ο αγαπημένος δικαστής των δημοτικών δικαστηρίων των ΗΠΑ και σταρ της εκπομπής «Caught in Providence», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Caprio ήταν γνωστός για την ευγενική, χιουμοριστική και ανθρώπινη προσέγγιση του στη δικαιοσύνη, κερδίζοντας την καρδιά χιλιάδων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η ζωή και η καριέρα του Frank Caprio

Παιδί Ιταλών μεταναστών, ο Frank Caprio γεννήθηκε το 1936 στο Ρόουντ Άιλαντ. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε με τον πατέρα του στην παραγωγή γάλακτος και παρακολούθησε το δημόσιο σχολείο της περιοχής. Στην εφηβεία του ξεχώρισε στο άθλημα της πάλης και αργότερα σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Providence College. Παράλληλα, εργάστηκε ως δάσκαλος στο Hope High School ενώ συνέχιζε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή.

Εξελέγη Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εθνικής Συνέλευσης σε πολλές περιπτώσεις και ήταν Δημοκρατικός υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ το 1970, αλλά και για τη δημαρχία του Providence το 1978.

Από το 1985 ήταν Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Providence, καθώς επίσης και επικεφαλής δημοτικός δικαστής της περιοχής, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου του Rhode Island για την παιδεία.

Το «Caught in Providence» και η δημοφιλία του

Ο Caprio έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την εκπομπή «Caught in Providence», η οποία μετέδιδε αποσπάσματα από τις αποφάσεις του στο δικαστήριο, τα οποία μέσα σε λίγη ώρα γίνονταν viral.

Οι θεατές τον παρακολουθούσαν να προκαλεί γέλιο και ταυτόχρονα να αγγίζει καρδιές με την ανθρώπινη αντιμετώπιση των κατηγορουμένων. Η φράση του «Δεν φοράω σήμα κάτω από τη ρόμπα μου. Φοράω καρδιά» έγινε σύνθημα για την προσέγγιση του στη δικαιοσύνη.

Η ανθρώπινη πλευρά του δικαστή

Ο Frank Caprio ήταν γνωστός για την κατανόηση και τη συμπόνια του προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνους ή βιοπαλαιστές. Σε πολλές περιπτώσεις ακύρωνε πρόστιμα ή μείωνε τις ποινές, δείχνοντας πραγματική κατανόηση των δυσκολιών της καθημερινότητας.

Ο Caprio έγινε σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει αμεροληψία, καλοσύνη και θετική επίδραση στην κοινωνία

Χαρακτηριστική είναι η διαγραφή μιας κλήσης σε έναν μπάρμαν που πέρασε με κόκκινο, καθώς κέρδιζε μόλις 4 δολάρια την ώρα, ή η απόρριψη κλήσεων σε μια μητέρα, συνολικού ποσού 400 δολαρίων, αφού είχε χάσει τον γιο της.

«Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο, αποδεικνύοντας ότι η δικαιοσύνη μπορεί να συνδυάζεται με συμπόνια και ανθρωπιά.

Η διάγνωση και η μάχη με τον καρκίνο

Το 2023, ο Caprio ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Ανέφερε ότι η ασθένεια ήταν «ύπουλη», αλλά συνεχώς ενημέρωνε τους 1,7 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram για την πορεία της υγείας του.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι «Ο δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος. Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος».

Σε ένδειξη πένθους, ο Κυβερνήτης Νταν ΜαΚι διέταξε όλα τα κρατικά κτίρια και οι υπηρεσίες στη Ρόουντ Άιλαντ να κυματίζουν τις σημαίες μεσίστιες έως την ταφή του.

«Ο δικαστής Caprio ήταν ένας θησαυρός της Ρόουντ Άιλαντ. Σε προσωπικό επίπεδο, ήταν φίλος που αντιμετώπισε την ασθένειά του με θάρρος, και θα μου λείψει βαθιά. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή… Όχι μόνο υπηρέτησε καλά το κοινό, αλλά συνδέθηκε μαζί του με ουσιαστικό τρόπο, και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν παρά να ανταποκριθούν στη ζεστασιά και τη συμπόνια του. Ήταν κάτι περισσότερο από δικαστής — ήταν σύμβολο ενσυναίσθησης στο έδρανο, δείχνοντας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη συνοδεύεται από ανθρωπιά», δήλωσε ο ΜαΚι.

Ο τίτλος και η κληρονομιά του

Ο τίτλος «ο πιο αγαπητός δικαστής της Αμερικής» δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Ο Caprio έγινε σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει αμεροληψία, καλοσύνη και θετική επίδραση στην κοινωνία. Μέσα από την εκπομπή, τα βιβλία και τις διαδικτυακές του εμφανίσεις, ο Frank Caprio άφησε πίσω του μια κληρονομιά αγάπης, σεβασμού και συμπόνιας.