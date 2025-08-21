view
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Ο Frank Caprio, ο αγαπημένος δικαστής των δημοτικών δικαστηρίων των ΗΠΑ και σταρ της εκπομπής «Caught in Providence», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Caprio ήταν γνωστός για την ευγενική, χιουμοριστική και ανθρώπινη προσέγγιση του στη δικαιοσύνη, κερδίζοντας την καρδιά χιλιάδων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η ζωή και η καριέρα του Frank Caprio

Παιδί Ιταλών μεταναστών, ο Frank Caprio γεννήθηκε το 1936 στο Ρόουντ Άιλαντ. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε με τον πατέρα του στην παραγωγή γάλακτος και παρακολούθησε το δημόσιο σχολείο της περιοχής. Στην εφηβεία του ξεχώρισε στο άθλημα της πάλης και αργότερα σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Providence College. Παράλληλα, εργάστηκε ως δάσκαλος στο Hope High School ενώ συνέχιζε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή.

Εξελέγη Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εθνικής Συνέλευσης σε πολλές περιπτώσεις και ήταν Δημοκρατικός υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ το 1970, αλλά και για τη δημαρχία του Providence το 1978.

Από το 1985 ήταν Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Providence, καθώς επίσης και επικεφαλής δημοτικός δικαστής της περιοχής, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου του Rhode Island για την παιδεία.

Το «Caught in Providence» και η δημοφιλία του

Ο Caprio έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την εκπομπή «Caught in Providence», η οποία μετέδιδε αποσπάσματα από τις αποφάσεις του στο δικαστήριο, τα οποία μέσα σε λίγη ώρα γίνονταν viral.

Οι θεατές τον παρακολουθούσαν να προκαλεί γέλιο και ταυτόχρονα να αγγίζει καρδιές με την ανθρώπινη αντιμετώπιση των κατηγορουμένων. Η φράση του «Δεν φοράω σήμα κάτω από τη ρόμπα μου. Φοράω καρδιά» έγινε σύνθημα για την προσέγγιση του στη δικαιοσύνη.

Η ανθρώπινη πλευρά του δικαστή

Ο Frank Caprio ήταν γνωστός για την κατανόηση και τη συμπόνια του προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνους ή βιοπαλαιστές. Σε πολλές περιπτώσεις ακύρωνε πρόστιμα ή μείωνε τις ποινές, δείχνοντας πραγματική κατανόηση των δυσκολιών της καθημερινότητας.

Ο Caprio έγινε σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει αμεροληψία, καλοσύνη και θετική επίδραση στην κοινωνία

Χαρακτηριστική είναι η διαγραφή μιας κλήσης σε έναν μπάρμαν που πέρασε με κόκκινο, καθώς κέρδιζε μόλις 4 δολάρια την ώρα, ή η απόρριψη κλήσεων σε μια μητέρα, συνολικού ποσού 400 δολαρίων, αφού είχε χάσει τον γιο της.

«Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο, αποδεικνύοντας ότι η δικαιοσύνη μπορεί να συνδυάζεται με συμπόνια και ανθρωπιά.

Η διάγνωση και η μάχη με τον καρκίνο

Το 2023, ο Caprio ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Ανέφερε ότι η ασθένεια ήταν «ύπουλη», αλλά συνεχώς ενημέρωνε τους 1,7 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram για την πορεία της υγείας του.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι «Ο δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος. Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος».

Σε ένδειξη πένθους, ο Κυβερνήτης Νταν ΜαΚι διέταξε όλα τα κρατικά κτίρια και οι υπηρεσίες στη Ρόουντ Άιλαντ να κυματίζουν τις σημαίες μεσίστιες έως την ταφή του.

«Ο δικαστής Caprio ήταν ένας θησαυρός της Ρόουντ Άιλαντ. Σε προσωπικό επίπεδο, ήταν φίλος που αντιμετώπισε την ασθένειά του με θάρρος, και θα μου λείψει βαθιά. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή… Όχι μόνο υπηρέτησε καλά το κοινό, αλλά συνδέθηκε μαζί του με ουσιαστικό τρόπο, και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν παρά να ανταποκριθούν στη ζεστασιά και τη συμπόνια του. Ήταν κάτι περισσότερο από δικαστής — ήταν σύμβολο ενσυναίσθησης στο έδρανο, δείχνοντας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη συνοδεύεται από ανθρωπιά», δήλωσε ο ΜαΚι.

Ο τίτλος και η κληρονομιά του

Ο τίτλος «ο πιο αγαπητός δικαστής της Αμερικής» δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Ο Caprio έγινε σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει αμεροληψία, καλοσύνη και θετική επίδραση στην κοινωνία. Μέσα από την εκπομπή, τα βιβλία και τις διαδικτυακές του εμφανίσεις, ο Frank Caprio άφησε πίσω του μια κληρονομιά αγάπης, σεβασμού και συμπόνιας.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
Υπομονή 21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέι Ντι Βανς: Γιουχαρίσματα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς
Πώς αντέδρασε; 21.08.25

Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

o Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του – Είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

«Ήταν ημιλιπόθυμος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει» - Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και τα δύο παιδιά του

Τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από ρεύματα, ενώ στην προσπάθειά του να τα σώσει παρασύρθηκε και ο πατέρας τους - Το βίντεο της δραματικής διάσωσης με SUP στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
