Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Βερόνικα Αντετοκούνμπο: «Ήταν πραγματικά μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή μας»
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025 | 17:30

Η μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, Βερόνικα, παραχώρησε συνέντευξη σε περιοδικό.

Σύνταξη
Spotlight

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, η οποία μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της, για την Ελλάδα αλλά και για τις επιτυχίες του Γιάννη στο NBA.

Διαβάστε απόσπασμα της συνέντευξής της στο Down Town και στην Αμάντα Φούντη:

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια και ποια ήταν η σχέση σας με τους γονείς σας;

Τα παιδικά μου χρόνια στη Νιγηρία ήταν υπέροχα. Ήμασταν 11 αδέρφια στην οικογένεια. Ήταν η καλύτερη ζωή που θα μπορούσε να έχει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Είχα πολύ καλή σχέση με τους στοργικούς και γεμάτους αγάπη γονείς μου!

Είναι αλήθεια πώς ήσασταν αθλήτρια και εσείς σε μικρή ηλικία;

Ναι, είναι αλήθεια. Όταν ήμουν μικρή ασχολούμουν με τον στίβο και το άλμα εις ύψος.

Πώς ήρθε η απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα; Ήταν μία δύσκολη απόφαση;

Το να φύγω από τη Νιγηρία ήταν μία απόφαση που ήρθε αναζητώντας καλύτερες προοπτικές, όμως ήταν πολύ δύσκολη απόφαση.

Πώς διαχειριστήκατε τις δυσκολίες; Ποιο ήταν το μυστικό για να δημιουργήσετε μία τόσο όμορφη οικογένεια;

Ήταν πολύ σκληρό, δύσκολο και τρομακτικό όλο αυτό. Τα κατάφερα με αγάπη και πίστη στον Θεό, ταπεινότητα, φροντίδα, στοργή. Δεν τα παρατάω ποτέ όταν έχω μαζί μου την όμορφη οικογένειά μου!

Ποια θυμάστε ως τη μεγαλύτερη δυσκολία αφήνοντας πίσω σας τη Νιγηρία;

Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο που άφησα πίσω στη Νιγηρία την οικογένειά μου, και, κυρίως, τον Φράνσις. Δεν ήταν εύκολο να φτάσω στην Ελλάδα, δε γινόταν να έχω το παιδί μαζί μου και να παλεύω, ήταν δύσκολο.

Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε μια ξένη χώρα;

Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε μια χώρα όπου δεν μιλούσα και δεν καταλάβαινα τη γλώσσα. Σε μία χώρα όπου δεν είχα άδεια παραμονής.

Ως μητέρα είστε υπερπροστατευτική;

Αγαπώ, νοιάζομαι, και σέβομαι τα παιδιά μου. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει μια μητέρα, και δε νομίζω ότι είναι υπερπροστατευτικό.

Ποια είναι η πιο συνήθης συμβουλή που δίνετε ως μητέρα στους γιους σας;

Η συμβουλή που τους δίνω πάντα είναι να είναι ταπεινοί και ειλικρινείς. Να μη φοβούνται να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Να έχουν πάντα αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις και τις συνθήκες! Να μη φοβούνται να τολμήσουν αυτά που θέλουν.

Περιμένατε ότι τα παιδιά σας θα φτάσουν τόσο ψηλά στο επαγγελματικό μπάσκετ όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα;

Περίμενα ότι οι γιοι μου θα καταφέρουν να κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους, αλλά δεν ήμουν σίγουρη σχετικά με το τι θα ήταν αυτό. Και δεν πίστευα ότι θα γίνουν επαγγελματίες παίκτες του NBA.

Πώς νιώθετε για όλα όσα κατάφεραν οι γιοί σας;

Για όλους μου τους γιους και όλα όσα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, νιώθω πολύ ευλογημένη και ευγνώμων στον Θεό. Με έχουν κάνει μια πολύ περήφανη μητέρα! Μητέρα πρωταθλητών.

Πώς είναι ο ρόλος της γιαγιάς;

Λατρεύω τον ρόλο της γιαγιάς, γεμίζω στοργή και αγάπη.

Το τραγούδι πώς προέκυψε; Ήταν ένα από τα όνειρά σας;

Ναι, ένα από τα όνειρά μου, από όταν ήμουν παιδί, ήταν να τραγουδάω και να χορεύω. Όταν ήμουν στη Νιγηρία έκανα μουσική και ασχολούμουν με το τραγούδι, όμως σταμάτησα να ακολουθώ το πάθος μου, και τώρα αποφάσισα να ασχοληθώ ξανά με τη μουσική.

Σας παρακίνησε κάποιος;

Τα παιδιά μου με παρακίνησαν να ασχοληθώ με το τραγούδι.

Τι είπαν τα παιδιά σας και πώς σας ενθάρρυναν να ασχοληθείτε με αυτό;

Οι γιοι μου λατρεύουν το ότι ασχολήθηκα με το τραγούδι, και με ενθαρρύνουν πολύ να συνεχίσω να το κάνω. Πάντα με έβλεπαν να τραγουδάω και να χορεύω στο σπίτι πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με τη μουσική.

Όταν ακούσατε το τραγούδι σας για πρώτη φορά πώς αντιδράσατε;

Χάρηκα τόσο πολύ, όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι μου. Ήταν το όνειρό μου να «δοξάσω τον Θεό» για όλα όσα έχω ζήσει.

Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε μέσα από τα τραγούδια σας;

Αυτό που θέλω να πω μέσα από τα τραγούδια μου είναι να έχετε πίστη και να μην τα παρατάτε ποτέ στη ζωή, γιατί πάντα υπάρχει κάτι καλό μπροστά. Να θυμάστε πάντα ποιοι είστε και να ξέρετε τι θέλετε να καταφέρετε. Να έχετε θετική ενέργεια και να μένετε συγκεντρωμένοι!

