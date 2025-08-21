Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Αιματηρός αποδείχθηκε ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε στο πλαίσιο του Copa Sudamericana. Κι αυτό γιατί υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με πληροφορίες από την Αργεντινή να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.
Η ένταση μεταξύ των οπαδών ξεκίνησε εξαιτίας ενός κλεμμένου πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στους αντιπάλους, ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στο γήπεδο της αναμέτρησης.
Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε μετά την εντολή για εκκένωση του σταδίου, όταν οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε βρήκαν την ευκαιρία να αντεπιτεθούν, προκαλώντας έτσι μεγάλης έκτασης επεισόδια τόσο εντός του γηπέδου, όσο και εκτός αυτού, με αποτέλεσμα το παιχνίδι -όπως ήταν λογικό- να διακοπεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
Δείτε σχετικά βίντεο και εικόνες από τα επεισόδια:
Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba.
😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd
— mundoxretro (@mundoxretro1) August 21, 2025
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams:
• Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life
• Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025
🇦🇷
🏟️Terribles incidentes en el estadio Libertadores de América: barras de Independiente atacaron a hinchas de la U. de Chile con bates y objetos contundentes durante la 🏆 #CopaSudamericana:
📊
3 fallecimientos
10 heridos graves
+300 detenidos
⚠️ Partido suspendido por Conmebol pic.twitter.com/r0Lt0WjY0s
— Sonar 360 (@Sonar360) August 21, 2025
An adult fan of Independiente hits a young fan (kid) of Universidad de Chile during a fight at the CONMEBOL Sudamericana match. Horrible scenes. 😥pic.twitter.com/sJX1iX7CJK
— Viralitity (@Viralitity) August 21, 2025
🟣Partido cancelado.
Versiones encontradas, pero las imágenes son de terror. Hubo total descontrol en las hinchadas. Una verdadera tragedia en el encuentro entre #Independiente y #UniversidaddeChile. La revancha por #CopaSudamericana alcanzó a disputarse solo 45 minutos.#Temuco pic.twitter.com/QoM9ymFjQ0
— Leandro Muñoz Caro (@mutante321) August 21, 2025
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις