Τέρμα τα τζάμπα ραντεβού: Παρά τα 2 εκατ. που έχει κερδίσει από αγώνες, η τενίστρια Σάκια Βίκερι μπήκε στο OnlyFans

Δεν ανήκει στην ελίτ των παικτών του τένις. Στα 15 χρόνια που είναι επαγγελματίας δεν έχει κερδίσει κάποιο μεγάλο τουρνουά, η καλύτερη θέση που έχει φτάσει στην παγκόσμια κατάταξη είναι στο Νο.73 πριν από επτά χρόνια και, πλέον, βλέπει την καριέρα της στα κορτ να πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος. Ωστόσο η Σάκια Βίκερι δεν ανησυχεί για το μέλλον της: το OnlyFans της έδωσε τη λύση.

Η 30χρονη αμερικανίδα τενίστρια εδώ και λίγο καιρό παλεύει να γίνει το νέο αστέρι της γνωστής και αμφιλεγόμενης πλατφόρμας, έστω κι αν ακόμα δεν έχει κρεμάσει τη ρακέτα της. Μάλιστα, την Τρίτη έδωσε και κέρδισε τον πρώτο της αγώνα μετά από επτά μήνες, καθώς διεκδικεί την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του US Open που ξεκινάει στις 24 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε στο προφίλ της στο Instagram, κάποιος στη σελίδα της στο OnlyFans μπορεί να βρει από καυτές φωτογραφίες και βίντεο μέχρι ραντεβού επί πληρωμή.

«Πλέον δεν βγαίνω ραντεβού τζάμπα. Έχω ζήσει πολλές άσχημες συμπεριφορές από άντρες κι αν κάποιος θέλει να βγει μαζί μου, πρώτα θα καταθέσει 1000 δολάρια στον λογαριασμό μου» είπε σε μια live συζήτηση που είχε με followers της στο Instagram.

Όπως ήταν αναμενόμενο αυτή η δήλωσή της προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με έναν να γράφει «γιατί να της δώσεις 1000 δολάρια, όταν με 13 δολάρια μπορείς να πάρεις γυμνές της φωτογραφίες;».

«Είμαι ακόμα αθλήτρια του τένις, παίζω αγώνες και έχω καριέρα, αλλά πλέον ήρθε ο καιρός να εξερευνήσω πράγματα έξω από τα κορτ» δήλωσε στο Black Spin Global podcast πριν από λίγους μήνες.

«Γνωρίζω ότι θα δεχθώ αρκετά αρνητική κριτική, αλλά το θεωρώ φυσιολογικό. Όποια απόφαση παίρνεις στη ζωή πρέπει να είσαι έτοιμος και για κριτική» είπε η Σάκια Βίκερι και συμπλήρωσε: «Δεν θα πω ποτέ ξανά κάτι κακό για τα κορίτσια του OnlyFans όσο ζω. Είναι απίστευτα τα λεφτά που έβγαλα μόνο τις δύο πρώτες μέρες που άνοιξα το προφίλ μου. Και ήταν τα πιο εύκολα χρήματα που έχω κερδίσει».

Για την ιστορία, η Σάκια Βίκερι έχει κερδίσει έως σήμερα στην καριέρα της ως αθλήτρια κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια δολάρια.