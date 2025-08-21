Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!

Η υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη έλαβε οριστικό τέλος. Ο Έλληνας επιθετικός, που βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των μεταγραφικών φημών, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Πόγκον Στσέτσιν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρξαν έντονες συζητήσεις για το μέλλον του παίκτη, ειδικά μετά τις πληροφορίες ότι ήθελε να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Ενδιαφέρον για τον διεθνή φορ είχαν δείξει τέσσερις σύλλογοι — ένας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από τη Ρωσία, ένας από την Τουρκία και ένας από τη Σαουδική Αραβία.

Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Η Πόγκον θα εισπράξει το ποσό των 4,25 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή, ενώ οι ρωσικές προσφορές ήταν οικονομικά πιο συμφέρουσες. Ωστόσο, ο πολωνικός σύλλογος δεν ήθελε να τον παραχωρήσει στη Ρωσία, και ο ίδιος ο Κουλούρης προτίμησε την προοπτική της Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα προσπάθησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του, όμως ο παίκτης δεν ήταν διατεθειμένος να ανανεώσει, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση πώλησης. Η Πόγκον έκρινε ότι δεν είχε νόημα να τον κρατήσει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, καθώς από τον Ιανουάριο θα μπορούσε να υπογράψει ελεύθερος σε άλλη ομάδα για τη νέα σεζόν.

Ιατρικά τεστ και υπογραφές

Ο Κουλούρης αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις στη Σαουδική Αραβία. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ξεκινήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σύντομα.