Τα χρήματα που πήραν Καραλής και Τζένγκο για την επιτυχία τους στο Diamond League της Λοζάνης
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επι κοντώ και την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό στο Diamond League της ελβετικής πόλης.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
O Kαραλής με άλμα στα 6.02 πήρε την πρώτη θέση, για πρώτη φορά σε αγώνα Diamond League, αφήνοντας 20 πόντους πίσω τους αντιπάλους του.
Η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό με βολή 58.82 κάτω από καταρρακτώδη βροχή, κατετάγη στην 3η θέση.
Η World Athletics δίνει χρήματα στους αθλητές που αγωνίζονται στα Diamond League βάσει της κατάταξης τους. Έτσι ο Μανόλο εισέπραξε 10.000 δολάρια και η Ελίνα Τζένγκο 4.000.
Ο Μίλτος Τεντόγλου που έκανε μόνο δύο άλματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και ήταν 7ος, θα πάρει 1.500 δολάρια.
Τα χρήματα στα Diamond League ανάλογα τη θέση:
1η $10,000
2η $6.000
3η $4.000
4η $3.000
5η $2.500
6η $2.000
7η $1.500
8η $1.000
9η+ $500
Σε κάθε Diamond League υπάρχουν αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων και δίνουν περισσότερα δολάρια ανάλογα τη θέση στην τελική κατάταξη, με το άλμα επι κοντώ να είναι συνήθως μεταξύ αυτών των αγωνισμάτων και τα έσοδα του Μανόλο να είναι έτσι μεγαλύτερα.
Συνολικά ο Καραλής έχει πάρει μέρος σε 7 αγώνες Diamond League και μόνο από αυτά έχει εισπράξει φέτος 57.500 δολάρια.
Αναλυτικά
1) Σιαμέν: 2ος 5.82 – 10.000 δολάρια
2) Σανγκάη: 2ος 6.01 – 6.000 δολάρια
3) Οσλο: 2ος 5.82 – 10.000 δολάρια
4) Στοκχόλμη: 8ος 5.60 – 1.500 δολάρια
5) Μονακό: 2ος 5.92 – 10.000 δολάρια
6) Σιλεσία: 2ος 6.00 – 10.000 δολάρια
7) Λοζάνη: 1ος 6.02 – 10.000 δολάρια
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις