Στην αντεπίθεση ο Ραμπιό, καταγγέλλει τη Μαρσέιγ: «Σκηνοθετημένο σκηνικό»

Η Μαρσέιγ αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τους Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου, μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών στα αποδυτήρια της ομάδας, μετά την ήττα από την Ρεν στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι δύο συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε, με τον σύλλογο της Μασσαλίας να κρίνει στη συνέχεια πως η συμπεριφορά των δύο παικτών δεν συνάδει με της αρχές του και ως εκ τούτου αμφότεροι τέθηκαν στο περιθώριο.

Η Μαρσέιγ εξέδωσε σχετική επίσημη ανακοίνωση κατά την οποία τονίζει πως η πόρτα της ομάδας έκλεισε και για τους δύο παίκτες, οι οποίοι είναι πια διαθέσιμοι για πώληση. Όπως εξήγησε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, ήταν ένα «πρωτοφανές γεγονός ακραίας βίας, το οποίο ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια», με την απόφαση της ομάδας να είναι μονόδρομος.

«Προσχεδιασμένη τιμωρία» από τη Μαρσέιγ

Ωστόσο, το στόρι φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια. Ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, ο Αντριέν Ραμπιό, περνά τώρα στην αντεπίθεση και μέσω του δικηγόρου του, Ρομουάλντ Παλάο, καταγγέλλει τη διοίκηση της Μαρσέιγ, κάνοντας λόγο για ένα «σκηνοθετημένο περιστατικό», το οποίο είχε ως στόχο να αποτελέσει την αφορμή ώστε να οδηγηθεί ο ίδιος εκτός ομάδας.

«Το περιστατικό στα αποδυτήρια έγινε και δεν το αρνείται κανείς, αλλά το να λέει ο σύλλογος ότι ο Ραμπιό άλλαξε συμπεριφορά μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία είναι εντελώς ψευδές», τόνισε ο δικηγόρος του παίκτη και συνέχισε: «Το όλο σκηνικό δείχνει λίγο σκηνοθετημένο. Αν θέλετε την αλήθεια, πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση εάν έχει κάποιον άλλον παίκτη υπόψιν της. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με τη Μαρσέιγ, η οικογένεια Ραμπιό δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Είναι ένα πλήρες αδιέξοδο».