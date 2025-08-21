Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Stern» παραχώρησε ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος αναφέρθηκε στον μπασκετικό θρύλο της χώρας Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο γκαρντ των Κινγκς τόνισε πως οι συμπατριώτες του δεν θα τον αγαπήσουν ποτέ όπως εκείνον επειδή είναι διαφορετικός, ενώ στη συνέχεια σχολίασε το επικείμενο Ευρωμπάσκετ, αλλά και τι σκέφτεται να κάνει μετά το τέλος της καριέρας του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ντένις Σρέντερ:

«Για εμένα ήταν μια απίθανη στιγμή να βλέπω τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κρατάει τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Ήταν ένα σημάδι ότι πέτυχε όλα όσα ένας αθλητής μπορεί να ονειρευτεί. Εγώ ξέρω ότι η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει ποτέ όπως εκείνον. Ο λόγος είναι απλός. Είμαι διαφορετικός, έχω σκούρο δέρμα και οι άνθρωποι με αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο».

Για το τι σκέφτεται να κάνει μετά το τέλος της καριέρας του: «Το Μπράουνσβαϊγκ είναι το σπίτι μου. Επένδυσα σε μια τοπική ομάδα, θέλω να δημιουργήσω μια ακαδημία, καμπ και σχολεία για τους μικρούς μπασκετμπολίστες. Όταν τελειώσω με το NBA, θέλω να έρθω να ζήσω εδώ και να βοηθήσω την πόλη μου».

Για το Ευρωμπάσκετ: «Πάμε για τον τίτλο. Αν δεν το πίστευα, δεν θα έπαιζα, θα καθόμουν στο σπίτι μου στο Μπράουνσβαϊγκ. Αλλά είμαι εδώ γιατί ξέρω ότι μπορούμε».