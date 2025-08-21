Σάλος στο Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η αρχηγός του Βιετνάμ αποσύρεται εν μέσω φημών για το φύλο της

Τρεις μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών (22 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025), η διαγώνια και αρχηγός της εθνικής Βιετνάμ, Μπιτς Τουγιέν, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ομάδα. Το γεγονός αιφνιδίασε τον κόσμο του βόλεϊ, καθώς η παίκτρια προετοιμαζόταν μήνες για τη διοργάνωση.

Η Τουγιέν εξήγησε ότι η απόφαση δεν οφείλεται σε έλλειψη διάθεσης, αλλά σε νέους κανονισμούς της FIVB που θεωρεί αδιαφανείς και άδικους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αποχώρησή της έγινε για να διατηρήσει την ακεραιότητά της και να προστατεύσει την ομάδα από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι φήμες για το φύλο της

Η ανακοίνωση προκάλεσε νέα κύματα συζητήσεων σχετικά με την ταυτότητα φύλου της παίκτριας, ιδίως μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην U21 ομάδα του Βιετνάμ, όπου δύο αθλήτριες αποκλείστηκαν λόγω πιθανών ζητημάτων καταλληλότητας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο U21 πρωτάθλημα, μάλιστα, η ομάδα μηδενίστηκε σε όλους τους αγώνες μετά από απόφαση της FIVB.

Η ομοσπονδία του Βιετνάμ ανέφερε ότι προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι συνέβαλαν επίσης στην απόφαση της Τουγιέν, η οποία αφήνει πλέον την εθνική Βιετνάμ σε δύσκολη θέση στον 7ο όμιλο, που περιλαμβάνει Πολωνία, Γερμανία και Κένυα.