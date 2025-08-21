Πρόεδρος Μαρσέιγ για το επεισόδιο Ραμπιό-Ρόου: «Γεγονός ακραίας σοβαρότητας και βίας»

Το επεισόδιο που έφερε αντιμέτωπους Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου το βράδυ της Παρασκευής (15/8) και το οποίο ώθησε την Μαρσέιγ να βάλει αμφότερους τους παίκτες στη λίστα μεταγραφών, είναι «ένα γεγονός ακραίας σοβαρότητας και βίας, κάτι πρωτοφανές», όπως εξήγησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Πάμπλο Λονγκόρια, σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά την ήττα (1-0) από την Ρεν, κατά τη διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ ήταν εξαιρετικά τεταμένη και συνέβη ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του Αντριέν Ραμπιό και του Τζόναθαν Ρόου.

«Πρωτοφανές περιστατικό, ξεπέρασε τα όρια»

«Αυτό που συνέβη την Παρασκευή ήταν ένα γεγονός ακραίας βίας, κάτι πρωτοφανές. Έπρεπε να λάβουμε μια απόφαση μετά από ένα γεγονός που ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, όπως σε κάθε οργανισμό», εξήγησε, αναφερόμενος σε «μια απόφαση που προστατεύει τον θεσμό, που προστατεύει τη σεζόν».

«Δεν ήμουν στα αποδυτήρια. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλα όσα μου είπε το προσωπικό, τόσο αθλητικό όσο και μη αθλητικό, ήταν ότι ήταν κάτι ανήκουστο, βίαιο, πολύ επιθετικό και ότι ξεπέρασε κάθε όριο», επέμεινε ο Ισπανός παράγοντας.

«Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είναι προπονητής εδώ και 13 χρόνια, ο Μεντί Μπενάτια αγωνίζεται στο κορυφαίο ποδόσφαιρο από τα 22 του και εγώ ξεκίνησα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πριν από 20 χρόνια. Νομίζω ότι οι τρεις μας έχουμε αρκετή εμπειρία για να πούμε ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στα αποδυτήρια», πρόσθεσε.