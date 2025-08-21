Πορζίνγκις για το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα: «Αγαπώ τους φιλάθλους εδώ, ποιος ξέρει…»

Η Λετονία βρίσκεται στη χώρα μας για το τουρνουά Ακρόπολις και την Τετάρτη (20/8) γνώρισε την ήττα από την Εθνική μας στο ΟΑΚΑ.

Ο Κριστάπς Πορζίνγκις έδωσε το παρών στην αναμέτρηση, με τον έμπειρο ΝΒΑερ να μιλά στο «BasketNews» για την πιθανότητα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη.

Ο νέος παίκτης των Ατλάντα Χοκς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα που θα μπορούσε να μετακομίσει είναι η Ελλάδα μιας και όπως δήλωσε αγαπά τους φιλάθλους της και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα γήπεδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κριστάπς Πορζίνγκις:

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη: «Φυσικά, γιατί όχι; Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα, αλλά βλέποντας μερικούς συλλόγους εδώ στην Ελλάδα, την ατμόσφαιρα στους αγώνες και όλα αυτά, θα ήταν πραγματικά απίστευτο να παίξω σε ένα τέτοιο περιβάλλον».

Για το αν ο προορισμός του θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα: «Ίσως, ίσως, αλλά θα έπρεπε να τα δω όλα και… ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Αγαπώ τους φιλάθλους εδώ και τη μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει, οπότε ποτέ δεν ξέρεις».