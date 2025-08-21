Παρασκήνιο: Οι πέντε λόγοι που ο Λανουά συνεχίζει με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι

Ήταν ψυχρολουσία για τους διαιτητές η δήλωση του Λανουά ότι θα συνεχίσει με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι και «χρειάζονται 4-5 χρόνια» για να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Ελλήνων ρέφερι στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League. Ειδικότερα, ήταν η δεύτερη ψυχρολουσία επί θητείας Γάλλου αρχιδιαιτητή, καθώς, θυμίζουμε, ότι σενάριο για Έλληνα διαιτητή είχε κυκλοφορήσει και πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Betsson, όμως αρνήθηκαν Ολυμπιακός και ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να επιλεγεί ο Πολωνός ελίτ Σίμον Μαρτσίνιακ.

Οι Έλληνες διαιτητές θέλουν αλλά δεν μπορούν. Επίσης, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά γνωρίζει πολύ καλά ότι παραμένει κλειστός ο δρόμος για τους διαιτητές της Super League σε αγώνες μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη. Ο δρόμος είναι μακρύς, σε 4-5 χρόνια και βλέπουμε, όσο και αν η UEFA θέλει να μειωθούν οι ξένοι προέχει η ομαλότητα και η κανονικότητα.

Πέντε είναι οι λόγοι που ο Λανουά συνεχίζει με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι:

1) Ο Λανουά γνωρίζει καλά ότι οι αλλοδαποί ρέφερι αντιμετωπίζονται με λιγότερη καχυποψία. Ειδικά, αυτό ισχύει για τους Γερμανούς (σ.σ. η πλειοψηφία των ξένων που ορίζει) αλλά και για όλους τους ρέφερι από προηγμένα πρωταθλήματα, ελίτ ή πρώτης κατηγορίας της UEFA. Κατ’ επέκταση αποφεύγονται και οι εντάσεις μεταξύ των ομάδων ή οι επιθέσεις των ΠΑΕ κατά της ΚΕΔ.

2) Ακόμη και ο ίδιος ο Λανουά παραδέχθηκε ότι οι Ελληνες διαιτητές ξέρουν τους κανονισμούς, όμως υστερούν στη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Επίσης, όπως ο ίδιος είπε, «χρειάζονται βελτίωση στη φυσική κατάσταση και πνευματική προετοιμασία». Φανταστείτε, υστερούν σε φυσική κατάσταση που είναι το… βήτα, στην «αλφαβήτα» της διαιτησίας, μετά την γνώση των κανονισμών. Ο Λανουά έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από τα αγωνιστικά τεστ του σεμιναρίου της Ξάνθης, άσχετα αν τα πέρασαν όλοι, ενώ ανέχθηκε το ναυάγιο στα αγωνιστικά τεστ του περασμένου Ιανουαρίου και τα βάφτισε έλεγχο φυσικής κατάστασης επειδή θα ξέμενε από διαιτητές, καθώς έτρεξαν δέκα και κόπηκαν οι πέντε.

3) Για να προχωρούσε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη μείωση των ξένων διαιτητών στα ντέρμπι, επιλέγοντας Ελληνες σε κάποια, θα έπρεπε να παρθεί απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, κατ’ επέκταση πρέπει να συμφωνήσουν και οι ομάδες της Super League. Καθόλου τυχαίο ότι το θέμα δεν τέθηκε και δεν συζητήθηκε. Η κατάληξη ήταν γνωστή.

4) Ο Λανουά, κι αυτό το καλοκαίρι, είδε ότι και η UEFA αντιμετωπίζει τους Ελληνες διεθνείς διαιτητές σαν χαμηλού επιπέδου, από τα παιχνίδια που τους δίνει στις διοργανώσεις της. Σπάνια μπαίνουν σε ματς της League Phase του Champions League, του Europa League, ακόμη και σε σημαντικό παιχνίδι του Conference League. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά δεν ρίσκαρε με τον ορισμό Ελληνα διαιτητή σε αγώνα των περσινών πλέι οφ της Stoiximan Super League, ακόμη κι όταν όλα είχαν κριθεί. Είχε δώσει ευκαιρία στον Σιδηρόπουλο στο περσινό ματς του Κυπέλλου Betsson ΑΕΚ-Αρης όπου δεν απέβαλε τον Μπρινιόλι για την καρατιά στο κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ και έγινε χαμός.

5) Ο Λανουά επιλέχθηκε μεν μετά από πρόταση της UEFA, όμως δεσμεύτηκε να φέρει ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Αν επέμενε σε Ελληνες διαιτητές και έπαιρνε τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα αυξάνονταν και η πίεση προς τον ίδιο. Αλλωστε, από τη στιγμή που τα παράπονα για τους ξένους είναι λίγα, έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει η συνταγή.