Παναθηναϊκός: Με Σφιντέρσκι – Μπακασέτα η 11άδα κόντρα στη Σαμσουνσπόρ
Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αρχική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League.
O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την Σαμσουνσπόρ (21:00) στο ΟΑΚΑ με απώτερο στόχο να πάρει την νίκη και να κάνει το πρώτο βήμα προκειμένου να εξασφαλίσει την θέση του στην League Phase του Europa League.
Οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν την τουρκική ομάδα και ο τεχνικός του συλλόγου, Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστές τις επιλογές του λίγο πριν από την πρώτη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στον πάγκο ο Φώτης Ιωαννίδης, βασικός φορ ο Σφιντέρσκι.
Αναλυτικά, η αρχική σύνθεση με την οποία παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σφιντέρσκι, Πελίστρι.
Στον πάγκο οι: Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.
Ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να παρατάξει την ομάδα σε σύστημα 4-3-3.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά.
Ο Τσιριβέγια θα αγωνιστεί στο «6» και στον άξονα θα παραταχθούν οι Μπακασέτας και Τσερίν, με τους Πελίστρι και Τετέ στα δύο άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.
Σάμσουνσπορ (Ράις): Κοτσούκ, Τόμασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου – Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά – Μουαντιλματζί.
Στον πάγκο οι: Ποσιαντάλα, Τορίζ, Μέντες, Μούγια, Αϊντόγκντου, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσετίν.
Our XI for the Europa League Playoffs☘#Panathinaikos #PAOFC #UEL #PAOSAM pic.twitter.com/uzmtqz61gK
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 21, 2025
