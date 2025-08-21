«Ο Αλμέιδα θέλει τον Κάρμο στη Σεβίλλη» (pic)

Ο Νταβίντ Κάρμο ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού μετά την επιστροφή του στη Νότιγχαμ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο. Μία εκ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ανγκολέζο αμυντικό, είναι η Σεβίλλη, στην οποία βρίσκονται… γνώριμα πρόσωπα για τον Κάρμο.

Οι Ανδαλουσιάνοι, ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Λοΐκ Μπαντέ, που αποχώρησε για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, και ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως θέλει να ενσωματώσει στην ομάδα του τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ο Αλμέιδα δεν είναι ο μόνος στο επιτελείο της Σεβίλλης που γνωρίζει τον Κάρμο, και έχει «σύμμαχο» στην υπόθεση έναν πρώην «ερυθρόλευκο», τον Αντόνιο Κορδόν, που βρισκόταν στον Ολυμπιακό ως αθλητικός διευθυντής.

Η σχετική ανάρτηση

🚨🔴 David Carmo podría entrar en la operación de José Ángel Carmona. ↪️El central angoleño que mide 1,96 y tiene un valor de 10M€, le interesaría al #SevillaFC. 🔙El futbolista coincidió con Almeyda en su etapa en Grecia y es del gusto del argentino. ℹ️ @diarioas pic.twitter.com/UMsNl3Cj3m — Dani Moreno (@DaniMM_9) August 20, 2025

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Κάρμο αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια, όπου πανηγύρισε ένα νταμπλ και ήταν αναντικατάστατος στην κατάκτηση του Conference League το 2024.