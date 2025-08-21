Μπάγερν: Πολιτική λιτότητας στις μεταγραφές

Κοινή φιλοσοφία για μεταγραφική λιτότητα στη Μπάγερν Μονάχου καθώς ο αθλητικός διευθυντής Μαξ Εμπερλ επιβεβαιώνει τον επίτιμο πρόεδρο Ούλι Χένες που εμμέσως πλην σαφώς ζήτησε «να κοιτάξουμε για δανεικούς, προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρήματα».

Προηγήθηκε η επίσημη δήλωση του προέδρου της Μπάγερν Μονάχου Ούλι Χένες: «Θα υποστήριζα σθεναρά την πλήρωση της ομάδας με έναν δανεικό παίκτη με συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026».

Ηρθε και η επιβεβαίωση από τον αθλητικό διευθυντή Μαξ Εμπερλ. «Αυτό που λέει δημόσια ο Ούλι Χένες, το ακούω πρώτα εσωτερικά και μετά δημόσια», είπε ο Έμπερλ, δίνοντας το στίγμα ότι αυτή είναι πραγματικά η πολιτική του συλλόγου για το υπόλοιπο της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Εμπέρλ αποκάλυψε: «Θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, για αυτό πουλήσαμε τον Κίνγκσλεϊ Κομάν και επιπλέον – κάτι που δεν ήταν το σχέδιο – δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε τον Νικ Βολτεμάντε. Τώρα το καθήκον είναι να κανονίσουμε έναν δανεισμό. Αυτό είναι το καθήκον που μας έχει ανατεθεί, το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε. Πρέπει να γίνουμε δημιουργικοί τώρα. Ειλικρινά, δεν είναι εύκολο έργο στην αγορά». Ο Κομάν πουλήθηκε στην Αλ Νασρ.

Στο μεταξύ, ο Πάουλ Βάνερ θέλει να μετακομίσει από την Μπάγερν Μονάχου στην PSV Αϊντχόφεν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης πιέζει ο ίδιος για τη μεταγραφή επειδή δεν πιστεύει ότι θα είχε ευκαιρίες από τον προπονητή της Μπάγερν, Βίνσεντ Κομπανί.. Όμως, ο Μαξ Έμπερλ τον επικρίνει δημόσια για αυτή τη στάση. «Θέλουμε να συνεργαστούμε με παίκτες που είναι πρόθυμοι να γίνουν παίκτες της Μπάγερν. Αυτό απαιτεί επίσης θάρρος και λήψη μέτρων», δήλωσε ο Εμπερλ.