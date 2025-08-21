Με Μονακό και Παρί τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αφήνει σιγά-σιγά πίσω του τις διακοπές και στρέφει την προσοχή του στην έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του (πλην των διεθνών) θα συγκεντρωθούν για πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό και το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσουν τα οποία θα ξεκινήσουν στις 6 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τον Προμηθέα στο ΣΕΦ.

Τα φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός:

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών»

Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός