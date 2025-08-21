Με φόντο το πρώτο βήμα για τη League Phase του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των play-offs του Europa League θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Δράση στο Europa League για ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ρίχνονται στην… αρένα των play-offs της διοργάνωσης, με στόχο την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.
Πρώτοι θα ξεκινήσουν οι Πράσινοι που θα υποδεχθούν στο ΟΑΚΑ τη Σαμσουνσπόρ (21:00), με τον Ρουί Βιτόρια να έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Νταβίντε Καλάμπρια, αλλά και τους Τάσο Μπακασέτα, Φιλίπ Τζούριτσιτς που επιστρέφουν στην δράση.
«Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περάσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Πορτογάλος τεχνικός, δείχνοντας πως οι παίκτες του είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
Δοκιμάζεται στην Κροατία ο ΠΑΟΚ
Λίγο αργότερα (21:45) παίρνει σειρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Κροατία όπου θα τον φιλοξενήσει η Ριέκα, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν ένα καλό εκτός έδρας αποτέλεσμα για να μπορέσουν να τελειώσουν τη… δουλειά σε μία εβδομάδα στην Τούμπα.
Αρκετά τα προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μιλώντας πριν το ματς παραδέχθηκε πως η πίεση είναι πάντα υπαρκτή στον ΠΑΟΚ. Για τον Ρουμάντο τεχνικό, στον τραυματία Τάισον προστέθηκαν οι Πέλκας και Σορετίρε, ωστόσο στα καλά νέα είναι ότι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.
