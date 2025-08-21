Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Κόβεται από την UEFA το Καμπ Νου και η Μπαρτσελόνα αναμένεται να δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase του Champions League στο Μονζουίκ. Το Καμπ Νου δεν περνάει την επιθεώρηση του κλιμακίου της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, αναμένεται μόνο η επίσημη απόφαση, καθώς σήμερα (21/8) το πρωί, ειδικοί της UEFA επισκέφθηκαν το εργοτάξιο του νέου σταδίου, αλλά διαπίστωσαν σημαντικές ελλείψεις με πιο σημαντική την άδεια του δήμου, όπως αποκαλύφθηκε δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, επειδή είναι γνωστή η καθυστέρηση και ο αγώνας δρόμου που γίνεται. Αλλωστε το Καμπ Νου δεν μπόρεσε να φιλοξενήσει το Gamper Trophy, έναν αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Κόμο.

«Οι Μπλαουγκράνα απέχουν πολύ από το να επιστρέψουν για να παίξουν έναν επίσημο αγώνα στο νέο τους στάδιο, καθώς δεν έχουν ακόμη λάβει το πράσινο φως από τον δήμο για τη χρηστικότητα του σταδίου, την τεκμηρίωση που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της La Liga και της UEFA», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.

Ο λόγος είναι ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης για τις εργασίες ανακαίνισης δεν έχουν υποβληθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια από τον Δήμο Βαρκελώνης. Θυμίζουμε ότι έγινε δεκτό το αίτημα της Μπαρτσελόνα να παίξει τα τρία πρώτα παιχνίδια της La Liga εκτός έδρας, ελπίζοντας ότι η επερχόμενη αναμέτρηση με τη Βαλένθια θα ήταν ο πρώτος αγώνας της επιστροφής τους, αλλά φαίνεται ότι έχασαν και πάλι τον …δρόμο τους, ακόμη και για άδεια λειτουργίας με 30.000 θεατές που σταδιακά θα αυξάνονται.

«Το Μοντζουίκ πιθανότατα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μερικούς ακόμη μήνες. Αυτό είναι ένα απαραίτητο μέτρο που θα οδηγήσει την Μπαρτσελόνα να εκμεταλλευτεί ένα Σχέδιο Β, υπογράφοντας συμφωνία με την δημοτική εταιρεία BSM για να μπορεί να βασίζεται στο Μοντζουίκ μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν λήγει η πρώτη φάση του Champions League. Είναι θετικό και συνετό να αρχίσουμε να εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε, ευτυχώς, η Βαρκελώνη έχει ένα στάδιο αντικατάστασης, το Ολυμπιακό Στάδιο», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ασφαλείας του Δήμου Βαρκελώνης, Άλμπερτ Μπατλέ.

Και πρόσθεσε: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει υποβάλει το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη τις προϋποθέσεις για να υποβάλει αίτηση για άδεια έναρξης. Ας μην βιαστούμε. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις συνθήκες για το άνοιγμα, το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια».