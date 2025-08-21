Βιτόρια: «Πιστεύαμε στην ανατροπή, μας βοήθησε ο Καλάμπρια»
Ο Ρουί Βιτόρια παραχώρησε δηλώσεις μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ με 2-1.
Ο Ρουί Βιτόρια έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ και μίλησε για το νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας του (2-1), αλλά και για το επόμενο παιχνίδι στην Τουρκία. Ο τεχνικός των «πράσινων» υπογράμμισε ότι παρόλο που η ομάδα του δέχθηκε γκολ στην αρχή, όλοι συνέχισαν να πιστεύουν στην ανατροπή.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βιτόρια:
«Νομίζω ότι το παιχνίδια κρίθηκε στο ότι συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Δυσκολευτήκαμε να επιβάλλουμε ένα τέμπο στο παιχνίδι. Σε μια φάση δεν είχαν έλλειψη συγκέντρωσης και δέχθηκα με το τέρμα. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πετύχουμε την ανατροπή.
Έχουμε μπροστά μας αλλα 90 λεπτά που θα πρέπει να είμαστε στο 100% για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι σίγουρα θέλουμε να έχουμε αυτήν την απόδοση.
