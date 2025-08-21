Ο Ελίασον ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ (vid)
Ο Νίκλας Ελίασον μπήκε αλλαγή και στο 74′ με σουτ έκανε το 1-1 για την ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Με τον… ξεχασμένο Νίκλας Ελίασον η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο.
Στο 74′ και μετά από σουτ του Πινέδα που κόντραρε, ο Πιερό έκανε το… σκριν και η μπάλα έφτασε στον Σουηδό που με σουτ έκανε το 1-1.
Δείτε το γκολ:
- ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Βόλος: «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε» λέει η κόρη του ζευγαριού
- Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι
- Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
- Live News: Επιστρέφει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις