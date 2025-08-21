Ο Ελίασον ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ (vid)

Με τον… ξεχασμένο Νίκλας Ελίασον η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Στο 74′ και μετά από σουτ του Πινέδα που κόντραρε, ο Πιερό έκανε το… σκριν και η μπάλα έφτασε στον Σουηδό που με σουτ έκανε το 1-1.

Δείτε το γκολ: