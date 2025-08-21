Νίκολιτς: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι»
Στο δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ στο Βέλγιο στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς που μίλησε επίσης με πολύ καλά λόγια για τον Νίκλας Ελίασον.
Η ΑΕΚ στάθηκε «όρθια» στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στο δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του αλλά και στον Νίκλας Ελίασον.
Όσα είπε ο Νίκολιτς:
«Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας, βλέπετε την ατμόσφαιρα. Σχετικά με το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ξεκινήσαμε όχι πολύ καλά, χάσαμε και δύο πολύ καλές ευκαιρίες του 200% με τον Γκατσίνοβιτς και τον Ζίνι, που θα έπρεπε να τις βάλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, ισορροπήσαμε, ελέγξαμε καλύτερα το παιχνίδι και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Η ισοπαλία είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα με έναν δύσκολο αντίπαλο, όμως έχουμε το επόμενο ματς στην έδρα μας και αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Δεν υπήρχε άγχος, αλλά όταν δεν κρατάς τη μπάλα στο κέντρο και την κυνηγάς, είναι λογικό να δέχεσαι κάποια πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες επιθετικές ευκαιρίες, όχι όπως θα έπρεπε, αλλά είχαμε τον έλεγχο του ρυθμού και της μπάλας, οπότε τα πράγματα πήγαν καλύτερα.
Γνωρίζω ότι μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα, παρότι σημείωσε αυτό το γκολ. Χρειαζόμαστε βέβαια έναν παίκτη ακόμα στο κέντρο όπως είπαμε, ο Λούκας σήμερα δεν μπόρεσε να παίξει, είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Το ξέρω εγώ ο ίδιος ότι ο Ελίασον μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα και θα τα καταφέρει να παίξει έτσι».
