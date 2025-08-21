Ισοφάρισε σε 1-1 ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο (vids)

Με γκολ του Γιώργου Κυριακόπουλου στο 66’, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κυριακόπουλος είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με δυνατό σουτ από διαγώνιο θέση την έστειλε στα δίχτυα του τερματοφύλακα της τούρκικης ομάδας για το 1-1. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Κυριακόπουλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Δείτε το γκολ:

Πριν το γκολ οι Πράσινοι είχαν δύο δοκάρια. Στο 64’ με τον Σφιντέρσκι.

Και στο 65’ με τον Τουμπά

Υπενθυμίζουμε ότι οι Τούρκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 51ο λεπτό με κεφαλιά του Τόμασον.