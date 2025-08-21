Ελίασον: «Ο Στρακόσα μας έδωσε αυτοπεποίθηση – Απομένει άλλο ένα ημίχρονο»
Ο Νίκλας Ελίασον μίλησε για το ματς της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ και στάθηκε στην απόδοση του Θωμά Στρακόσα.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Ο Νίκλας Ελίασον ήταν ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στο Βέλγιο και στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για το πώς ήρθε αυτό το 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη ρεβάνς.
Όσα είπε ο Ελίασον
Τι γεύση του αφήνει το ματς και το 1-1;
«Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα. ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε με τι ένταση μπήκαν. Ο Θωμάς (σ.σ Στρακόσα) μας έσωσε σε κάποιες καταστάσεις. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Είναι το πρώτο ματς».
Αν ήταν νευρική η ΑΕΚ σε κάποια σημεία του αγώνα και πώς ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε τις στιγμές της:
«Είναι δύσκολος αντίπαλος η Άντερλεχτ. Μπήκαν πολύ δυνατά. Η δική μας πίεση ίσως δεν ήταν τόσο όσο θα έπρεπε. Απομένει άλλο ένα ημίχρονο. Όλα είναι ανοιχτά», ανέφερε ο Ελίασον.
Για την επιστροφή του στα παιχνίδια και τι ένιωθε όταν μπήκε στο γήπεδο ξανα, βάζοντας και το γκολ;
«Οσον αφορά τη συμμετοχή μου, ήταν δύσκολο το χρονικό σημείο. Χάναμε. Έτυχε να σκοράρω εγώ και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία».
Για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο στο τέλος και πώς ένιωσε;
«Φυσικά όλη η ομάδα εκτιμά τη στήριξη του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο τραγουδούσε ο κόσμος. Μπορώ να μπω ότι εκτιμάμε όλοι τη στήριξή του, όχι μόνο εγώ», κατέληξε ο Ελίασον.
- «Happy Gilmore 2»: Η ταινία με τον Άνταμ Σάντλερ καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming
- Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
- Μπλόκο Τραμπ στην πράσινη ενέργεια – Ακυρώνονται έργα 19 δισ. δολαρίων
- Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις