Απείλησε με τον Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός (vids)
Ο Μπακασέτας προσπάθησε να σκοράρει με ένα εντυπωσιακό βολ πλανέ, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή από αμυντικό της Σάμσουνσπορ.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League, με τους Πράσινους να απειλούν στο 5ο λεπτό με τον Τάσο Μπακασέτα.
Ο Σφιντέρσκι έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Μπακασέτας προσπάθησε να σκοράρει με εντυπωσιακό βολ πλανέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή από αμυντικό της Σάμσουνσπορ.
Δείτε τη φάση:
