Απείλησε με τον Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός (vids)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League, με τους Πράσινους να απειλούν στο 5ο λεπτό με τον Τάσο Μπακασέτα.

Ο Σφιντέρσκι έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Μπακασέτας προσπάθησε να σκοράρει με εντυπωσιακό βολ πλανέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή από αμυντικό της Σάμσουνσπορ.

Δείτε τη φάση: