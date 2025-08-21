Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με τον Πάλμερ Μπράουν (vid)
Στο 74’ ο Πάλμερ Μπράουν σκόραρε με κεφαλιά και έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.
Τούμπα έφερε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League. Στο 74’ ο Πάλμερ Μπράουν πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της τούρκικης ομάδας για το 2-1.
Δείτε το γκολ:
Στο 66’ οι Πράσινοι είχαν ισοφαρίσει σε 1-1 με δυνατό διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου.
Οι Τούρκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 51ο λεπτό με κεφαλιά του Τόμασον.
