Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με τον Πάλμερ Μπράουν (vid)
Europa League 21 Αυγούστου 2025 | 22:48

Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με τον Πάλμερ Μπράουν (vid)

Στο 74’ ο Πάλμερ Μπράουν σκόραρε με κεφαλιά και έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τούμπα έφερε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, για τα playoffs του Europa League. Στο 74’ ο Πάλμερ Μπράουν πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της τούρκικης ομάδας για το 2-1.

Δείτε το γκολ:

Στο 66’ οι Πράσινοι είχαν ισοφαρίσει σε 1-1 με δυνατό διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου.

Οι Τούρκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 51ο λεπτό με κεφαλιά του Τόμασον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
Κόσμος 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο