Ευρωπαϊκό εφήβων: Πρώτη νίκη για την εθνική μας, 16-13 την Ολλανδία

Η εθνική Εφήβων Κ18 πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Ορανέα, αφού επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 16-13 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που φιλοξενείται στην πόλη της Ρουμανίας.

Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο γκρουπ και έφτασε στην τρίτη θέση στη βαθμολογία πίσω από την Ουγγαρία και την Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως αύριο (21/8) θα αντιμετωπίσει στις 17.30 την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στον Γ΄ όμιλο με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στην Γαλλία και τη Ρουμανία.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο, όταν οι διεθνείς μας ένα επιμέρους 4-0 μετέτρεψαν το 4-3 σε 8-3, έχοντας ως όπλο τους την άμυνα και πρώτους σκόρερ τους Ηλία Αγγελόπουλο (πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας με έξι γκολ) και Κοσμά Πατσιλινάκο, που βρήκαν στόχο από τρεις φορές στο συγκεκριμένο διάστημα.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-0, 5-6, 3-4

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 2, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 1, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 3, Μπιτσάκος 2, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ολλανδία σκόραραν: Τζούκιτς 6, Μούγιαν 2, Κριστ 2, Χέιγκεμαν 2, Κόνινγκς 1.