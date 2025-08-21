Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της Αστυνομίας
Μικρής έκτασης επεισόδιο έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και της Αστυνομίας, με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση από πλευράς των Αρχών.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Ένταση επικράτησε στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα play-offs του Conference League.
Όπως αναφέρουν στις μαρτυρίες τους οι Έλληνες οπαδοί που βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για το κρίσιμο ματς της Ένωσης, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές Αρχές, που άλλωστε είναι γνωστές για την πολιτική μηδενικής ανοχής.
Τι ακριβώς συνέβη
Όλα ξεκίνησαν όταν οι περίπου 70 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», φωνάζοντας συνθήματα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία της πόλης, Grand Place, παρότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση για να μην το κάνουν.
Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με όσα προκύπτουν από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, οι Βέλγοι αστυνομικοί παρενέβησαν και έκαναν μέχρι και χρήση χημικών, με την ένταση να ανεβαίνει. Ωστόσο, μετά και την παρέμβαση των ανθρώπων της ΑΕΚ η κατάσταση φαίνεται πως εκτονώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι περισσότερο. Άγνωστο παραμένει προς ώρας πάντως αν έχουν υπάρξει συλλήψεις.
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις