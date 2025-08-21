Η Αζαξιό σε καθεστώς εκκαθάρισης

Τρεις ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης πτώχευσης, η Αθλητική Ένωση Αζαξιό (AC Ajaccio) τέθηκε επίσημα σε καθεστώς εκκαθάρισης από το εμπορικό δικαστήριο της πόλης.

Ο ιστορικός σύλλογος της Κορσικής, ο οποίος βρισκόταν εδώ και μήνες σε δεινή οικονομική κατάσταση, είχε χρέη που ανέρχονταν στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ και απασχολούσε 65 εργαζομένους τη στιγμή της απόφασης.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη δικαστική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ακρόαση ήταν σύντομη και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, το πρωί της Τετάρτης, μετά την επίσημη υποβολή αιτήματος για παύση πληρωμών από πλευράς συλλόγου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλαπλές αναφορές είχαν γίνει προς τη Tracfin – τη γαλλική χρηματοοικονομική μονάδα πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών – σχετικά με πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση του συλλόγου, γεγονός που έχει οδηγήσει στο άνοιγμα έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Ήδη από τα μέσα Αυγούστου, η ομάδα είχε υποβιβαστεί διοικητικά στην Τρίτη Κατηγορία από την DNCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης), το όργανο εποπτείας των οικονομικών των γαλλικών ποδοσφαιρικών συλλόγων. Στη συνέχεια, η DNCG ανακοίνωσε την πλήρη αποβολή της Α.Κ. Αζαξιό από όλες τις εθνικές διοργανώσεις.

Προσπαθώντας να περισώσουν ό,τι απέμεινε από το ιστορικό σωματείο και με στόχο την επανεκκίνηση από τη National 3 (5η κατηγορία), οι φίλοι του συλλόγου και οι «σοσίος» (μέτοχοι οπαδοί) ξεκίνησαν εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης μέσω διαδικτύου. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, είχαν συγκεντρωθεί 23.000 ευρώ, ωστόσο το ποσό ήταν πολύ μικρό σε σύγκριση με το εύρος των χρεών και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος.

Η ιστορική Α.Κ. Αζαξιό, που μετρά δεκαετίες παρουσίας στο γαλλικό ποδόσφαιρο, βλέπει πλέον οριστικά την πόρτα της εκκαθάρισης, με το μέλλον της να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ.