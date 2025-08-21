Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έμαθε και τον τελευταίο της αντίπαλο στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Την ώρα που η Ελλάδα έδινε φιλική αναμέτρηση με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις, διεξάγονταν αναμετρήσεις για τη φάση των προπροκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.
Έτσι, διαμορφώθηκε ο τελικός χάρτης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μαθαίνει και τον τελευταίο του αντίπαλο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Στο όμιλο της Εθνικής μας, λοιπόν, προστέθηκε η Ρουμανία κι έτσι η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και φυσικά του Ρουμάνους για την πρώτη φάση.
Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα «μεταφέρουν» και τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.
Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027:
Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
Group H: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία
