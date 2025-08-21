sports betsson
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025 | 08:50

Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έμαθε και τον τελευταίο της αντίπαλο στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σύνταξη
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Την ώρα που η Ελλάδα έδινε φιλική αναμέτρηση με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις, διεξάγονταν αναμετρήσεις για τη φάση των προπροκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Έτσι, διαμορφώθηκε ο τελικός χάρτης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μαθαίνει και τον τελευταίο του αντίπαλο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Στο όμιλο της Εθνικής μας, λοιπόν, προστέθηκε η Ρουμανία κι έτσι η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και φυσικά του Ρουμάνους για την πρώτη φάση.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα «μεταφέρουν» και τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.

Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027:

Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
Group H: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία

Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Vita.gr
World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»
Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
